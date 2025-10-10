Верховний суд повернув державі понад 5 млн грн штрафів за неякісну форму для військових

Верховний суд підтримав позицію Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону та відновив рішення про стягнення з постачальника понад 5 млн грн штрафних санкцій за поставку неякісного форменого одягу для військовослужбовців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прес-службу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону

Як з’ясувала прокуратура, у листопаді 2022 року між однією з військових частин та ТОВ "Глобал хіл ікс груп" було укладено договір на постачання комплектів зимового форменого одягу та курток утеплювача загальною вартістю понад 25 млн грн. Згідно з умовами контракту, речове майно мало відповідати державним стандартам і технічним вимогам.

Однак результати експертних досліджень засвідчили, що поставлений одяг не відповідає технічним умовам і не може бути використаний у Збройних Силах України. Це, за даними прокуратури, негативно вплинуло на ефективність матеріально-технічного забезпечення, підривало обороноздатність держави та завдало шкоди репутації оборонного відомства.

За позовом Спеціалізованої прокуратури Господарський суд Київської області 6 листопада 2024 року задовольнив вимоги у повному обсязі та постановив стягнути з підприємства понад 5 млн грн штрафних санкцій.

Згодом Північний апеляційний господарський суд зменшив суму стягнення до майже 2 млн грн, однак прокуратура оскаржила це рішення у Верховному суді.

6 жовтня 2025 року Касаційний господарський суд у складі Верховного суду скасував рішення апеляції та залишив у силі рішення Господарського суду Київської області, яким повністю задоволено позов прокурора.

Крім того, прокуратура повідомила, що продовжує підтримувати державне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо керівника ТОВ "Глобал хіл ікс груп", якого обвинувачують у привласненні та легалізації коштів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Додамо, що на початку року УСБУ в Чернігівській області повідомило про підозру в заволодінні майном співзасновнику компанії, яка постачала Національній гвардії неякісну форму.