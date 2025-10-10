Верховный суд вернул государству более 5 млн грн штрафов за некачественную форму для военных

Верховный суд поддержал позицию Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона и возобновил решение о взыскании с поставщика более 5 млн. грн. штрафных санкций за поставку некачественной форменной одежды для военнослужащих.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Как выяснила прокуратура, в ноябре 2022 между одной из воинских частей и ООО "Глобал хил икс групп" был заключен договор на поставку комплектов зимней форменной одежды и курток утеплителя общей стоимостью более 25 млн грн. Согласно условиям контракта, вещное имущество должно отвечать государственным стандартам и техническим требованиям.

Однако результаты экспертных исследований показали, что поставленная одежда не отвечает техническим условиям и не может быть использована в Вооруженных Силах Украины. Это, по данным прокуратуры, негативно повлияло на эффективность материально-технического обеспечения, подрывало обороноспособность государства и нанесло ущерб репутации оборонного ведомства.

По иску Специализированной прокуратуры Хозяйственный суд Киевской области 6 ноября 2024 удовлетворил требования в полном объеме и постановил взыскать с предприятия более 5 млн грн штрафных санкций.

Впоследствии Северный апелляционный хозяйственный суд уменьшил сумму взыскания почти до 2 млн грн, однако прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде.

6 октября 2025 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда отменил решение апелляции и оставил в силе решение Хозяйственного суда Киевской области, которым полностью удовлетворен иск прокурора.

Кроме того, прокуратура сообщила, что продолжает поддерживать государственное обвинение в уголовном производстве в отношении руководителя ООО "Глобал хил икс групп", обвиняемого в присвоении и легализации средств (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Добавим, что в начале года УСБУ в Черниговской области сообщило о подозрении в завладении имуществом соучредителя компании, поставлявшей Национальной гвардии некачественную форму.