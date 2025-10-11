AB InBev Efes Украина получила 4 Гран-при и 10 золотых медалей на XXVI Международном конкурсе пива и напитков

Компания AB InBev Efes Украина подтвердила свою репутацию производителя пива наивысшего качества, получив многочисленные награды на XXVI Международном конкурсе пива, безалкогольных, слабоалкогольных и сброженных напитков, организованном отраслевым объединением «УКРПИВО». Мероприятие прошло 7–8 августа 2025 года в Киеве.

AB InBev Efes Украина ежегодно принимает участие в этом отраслевом конкурсе. Победа этого года — еще одно свидетельство качества, которое признается не только потребителями, но и экспертным сообществом. Важно, что именно «УКРПИВО» — влиятельный отраслевой хаб, формирующий стандарты качества и тренды украинского рынка, — дает высокую оценку продукции компании.

Гран-при за высокое качество в своих категориях получили:

Черниговское Titan (Титан) Крепкое

Черниговское Titan (Титан) Крепкое Löwenbräu Original

Löwenbräu Original Löwenbräu Original ALKOHOLFREI 0

Löwenbräu Original ALKOHOLFREI 0 Черниговское Белое

Награды получены AB InBev Efes Украина на XXVI Международном конкурсе пива

Золотыми медалями были отмечены:

Stella Artois

Черниговское Светлое

Черниговское Light

Полная бочка мягкое

Полная бочка бархатное

Velkopopovický Kozel Темное

Mike's Hard Drink со вкусом вишни

Mike's Hard Drink со вкусом ананаса

Черниговское Белое 0 alco со вкусом грейпфрута

Черниговское Белое Fruter со вкусом арбуза и мяты

Сорта пива AB InBev Efes Ukraine были отмечены самыми высокими наградами



