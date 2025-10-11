- Тип
AB InBev Efes Украина получила 4 Гран-при и 10 золотых медалей на XXVI Международном конкурсе пива и напитков
Компания AB InBev Efes Украина подтвердила свою репутацию производителя пива наивысшего качества, получив многочисленные награды на XXVI Международном конкурсе пива, безалкогольных, слабоалкогольных и сброженных напитков, организованном отраслевым объединением «УКРПИВО». Мероприятие прошло 7–8 августа 2025 года в Киеве.
AB InBev Efes Украина ежегодно принимает участие в этом отраслевом конкурсе. Победа этого года — еще одно свидетельство качества, которое признается не только потребителями, но и экспертным сообществом. Важно, что именно «УКРПИВО» — влиятельный отраслевой хаб, формирующий стандарты качества и тренды украинского рынка, — дает высокую оценку продукции компании.
Гран-при за высокое качество в своих категориях получили:
- Черниговское Titan (Титан) Крепкое
- Löwenbräu Original
- Löwenbräu Original ALKOHOLFREI 0
- Черниговское Белое
Золотыми медалями были отмечены:
- Stella Artois
- Черниговское Светлое
- Черниговское Light
- Полная бочка мягкое
- Полная бочка бархатное
- Velkopopovický Kozel Темное
- Mike's Hard Drink со вкусом вишни
- Mike's Hard Drink со вкусом ананаса
- Черниговское Белое 0 alco со вкусом грейпфрута
- Черниговское Белое Fruter со вкусом арбуза и мяты