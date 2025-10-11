Запланована подія 2

AB InBev Efes Украина получила 4 Гран-при и 10 золотых медалей на XXVI Международном конкурсе пива и напитков

Сергей Туров, глава Черниговской пивоварни AB InBev Efes Ukraine, получает награды
Сергей Туров, глава Черниговской пивоварни AB InBev Efes Ukraine, получает награды

Компания AB InBev Efes Украина подтвердила свою репутацию производителя пива наивысшего качества, получив многочисленные награды на XXVI Международном конкурсе пива, безалкогольных, слабоалкогольных и сброженных напитков, организованном отраслевым объединением «УКРПИВО». Мероприятие прошло 7–8 августа 2025 года в Киеве.

AB InBev Efes Украина ежегодно принимает участие в этом отраслевом конкурсе. Победа этого года — еще одно свидетельство качества, которое признается не только потребителями, но и экспертным сообществом. Важно, что именно «УКРПИВО» — влиятельный отраслевой хаб, формирующий стандарты качества и тренды украинского рынка, — дает высокую оценку продукции компании.

Гран-при за высокое качество в своих категориях получили:

  • Черниговское Titan (Титан) Крепкое  
  • Löwenbräu Original
  • Löwenbräu Original ALKOHOLFREI 0
  • Черниговское Белое
Фото 2 — AB InBev Efes Украина получила 4 Гран-при и 10 золотых медалей на XXVI Международном конкурсе пива и напитков
Награды получены AB InBev Efes Украина на XXVI Международном конкурсе пива

Золотыми медалями были отмечены:

  • Stella Artois
  • Черниговское Светлое
  • Черниговское Light
  • Полная бочка мягкое
  • Полная бочка бархатное
  • Velkopopovický Kozel Темное
  • Mike's Hard Drink со вкусом вишни
  • Mike's Hard Drink со вкусом ананаса
  • Черниговское Белое 0 alco со вкусом грейпфрута
  • Черниговское Белое Fruter со вкусом арбуза и мяты  
Фото 3 — AB InBev Efes Украина получила 4 Гран-при и 10 золотых медалей на XXVI Международном конкурсе пива и напитков
Сорта пива AB InBev Efes Ukraine были отмечены самыми высокими наградами