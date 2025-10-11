Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,60

+0,10

EUR

48,11

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,61

41,51

EUR

48,65

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Новини компаній
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

AB InBev Efes Україна отримала 4 Гран-прі та 10 золотих медалей на XXVI Міжнародному конкурсі пива та напоїв

Сергій Туров, очільник Чернігівської броварні AB InBev Efes Ukraine, отримує нагороди
Сергій Туров, очільник Чернігівської броварні AB InBev Efes Ukraine, отримує нагороди

Компанія AB InBev Efes Україна підтвердила свою репутацію виробника пива найвищої якості, здобувши численні відзнаки на XXVI Міжнародному конкурсі пива, безалкогольних, слабоалкогольних і зброджених напоїв, організованому галузевим об’єднанням «УКРПИВО». Захід відбувся 7–8 серпня 2025 року в Києві.

AB InBev Efes Україна щороку бере участь у цьому галузевому конкурсі. Цьогорічна перемога — ще одне свідчення якості, що визнається не лише споживачами, а й експертною спільнотою. Важливо, що саме «УКРПИВО» — впливовий галузевий хаб, який формує стандарти якості та тренди українського ринку — надає високу оцінку продукції компанії.

 Гран-прі за найвищу якість у своїх категоріях отримали:

  • Чернігівське Titan (Титан) Міцне 
  • Löwenbräu Original
  • Löwenbräu Original ALKOHOLFREI 0
  • Чернігівське Біле
Фото 2 — AB InBev Efes Україна отримала 4 Гран-прі та 10 золотих медалей на XXVI Міжнародному конкурсі пива та напоїв
 Нагороди отримані AB InBev Efes Україна на XXVI Міжнародному конкурсі пива

Золотими медалями були відзначені:

  • Stella Artois
  • Чернігівське Світле
  • Чернігівське Light
  • Повна Діжка М’яке
  • Повна Діжка Оксамитове
  • Velkopopovický Kozel Темне
  • Mike’s Hard Drink зі смаком вишні
  • Mike’s Hard Drink зі смаком ананасу
  • Чернігівське Біле 0 alco зі смаком грейпфрута
  • Чернігівське Біле Fruter зі смаком кавуна та м’яти 
Фото 3 — AB InBev Efes Україна отримала 4 Гран-прі та 10 золотих медалей на XXVI Міжнародному конкурсі пива та напоїв
Сорти пива AB InBev Efes Ukraine які були відзначені найвищими нагородами