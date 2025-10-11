- Тип
AB InBev Efes Україна отримала 4 Гран-прі та 10 золотих медалей на XXVI Міжнародному конкурсі пива та напоїв
Компанія AB InBev Efes Україна підтвердила свою репутацію виробника пива найвищої якості, здобувши численні відзнаки на XXVI Міжнародному конкурсі пива, безалкогольних, слабоалкогольних і зброджених напоїв, організованому галузевим об’єднанням «УКРПИВО». Захід відбувся 7–8 серпня 2025 року в Києві.
AB InBev Efes Україна щороку бере участь у цьому галузевому конкурсі. Цьогорічна перемога — ще одне свідчення якості, що визнається не лише споживачами, а й експертною спільнотою. Важливо, що саме «УКРПИВО» — впливовий галузевий хаб, який формує стандарти якості та тренди українського ринку — надає високу оцінку продукції компанії.
Гран-прі за найвищу якість у своїх категоріях отримали:
- Чернігівське Titan (Титан) Міцне
- Löwenbräu Original
- Löwenbräu Original ALKOHOLFREI 0
- Чернігівське Біле
Золотими медалями були відзначені:
- Stella Artois
- Чернігівське Світле
- Чернігівське Light
- Повна Діжка М’яке
- Повна Діжка Оксамитове
- Velkopopovický Kozel Темне
- Mike’s Hard Drink зі смаком вишні
- Mike’s Hard Drink зі смаком ананасу
- Чернігівське Біле 0 alco зі смаком грейпфрута
- Чернігівське Біле Fruter зі смаком кавуна та м’яти