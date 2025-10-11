AB InBev Efes Україна отримала 4 Гран-прі та 10 золотих медалей на XXVI Міжнародному конкурсі пива та напоїв

Компанія AB InBev Efes Україна підтвердила свою репутацію виробника пива найвищої якості, здобувши численні відзнаки на XXVI Міжнародному конкурсі пива, безалкогольних, слабоалкогольних і зброджених напоїв, організованому галузевим об’єднанням «УКРПИВО». Захід відбувся 7–8 серпня 2025 року в Києві.

AB InBev Efes Україна щороку бере участь у цьому галузевому конкурсі. Цьогорічна перемога — ще одне свідчення якості, що визнається не лише споживачами, а й експертною спільнотою. Важливо, що саме «УКРПИВО» — впливовий галузевий хаб, який формує стандарти якості та тренди українського ринку — надає високу оцінку продукції компанії.

Гран-прі за найвищу якість у своїх категоріях отримали:

Чернігівське Titan (Титан) Міцне

Чернігівське Titan (Титан) Міцне Löwenbräu Original

Löwenbräu Original Löwenbräu Original ALKOHOLFREI 0

Löwenbräu Original ALKOHOLFREI 0 Чернігівське Біле

Нагороди отримані AB InBev Efes Україна на XXVI Міжнародному конкурсі пива

Золотими медалями були відзначені:

Stella Artois

Чернігівське Світле

Чернігівське Light

Повна Діжка М’яке

Повна Діжка Оксамитове

Velkopopovický Kozel Темне

Mike’s Hard Drink зі смаком вишні

Mike’s Hard Drink зі смаком ананасу

Чернігівське Біле 0 alco зі смаком грейпфрута

Чернігівське Біле Fruter зі смаком кавуна та м’яти

Сорти пива AB InBev Efes Ukraine які були відзначені найвищими нагородами



