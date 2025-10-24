Администрация Трампа планирует открыть почти все прибрежные воды США для нефтегазового бурения

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает предложение открыть почти все прибрежные воды США для нового морского бурения нефти и газа, несмотря на сопротивление ряда прибрежных штатов и экологических организаций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект плана Министерства внутренних дел, предусматривающий масштабное расширение территорий, доступных для продажи лицензий на добычу.

В потенциальные зоны могут войти участки вдоль восточного и западного побережья, в водах вокруг Аляски, а также за пределами давно освоенных месторождений в Мексиканском заливе. Это означает возврат к бурению в регионах, ранее рассматривавшихся как экологически уязвимых, в частности вблизи коралловых рифов и арктических вод.

Между тем, часть охраняемых территорий все же останется под запретом.

Многие штаты уже высказали возражение против плана. В частности, Мэн, Нью-Йорк, Северная и Южная Каролина, Массачусетс и еще несколько восточных штатов официально заявили, что не поддерживают открытие своих прибрежных зон для бурения.

На Западном побережье против выступили Калифорния, Орегон и Вашингтон. Главные аргументы критиков – риск утечек нефти, вред туризма и угроза морским экосистемам.

"Президент Трамп игнорировал бы двухпартийные голоса общин, бизнес-лидеров и избранных должностных лиц по всей стране, выступающих против расширения морского бурения", – сказал директор кампании природоохранной группы Oceana Джозеф Гордон.

В Министерстве внутренних дел комментировать детали отказались, но подчеркнули, что страна находится в условиях "энергетической чрезвычайной ситуации" и рассматривает все возможные варианты укрепления энергетической независимости, а также укрепления позиций в технологическом соревновании с Китаем.

Этот проект является первым этапом создания нового пятилетнего плана лицензирования морской добычи, который должен действовать с 2026 по 2031 год. Его финальная версия может быть изменена в результате консультаций со штатами, общественного обсуждения и разбирательства в Конгрессе.

Однако сам факт подготовки такого документа сигнализирует о намерении администрации Трампа значительно расширить доступ к национальным энергоресурсам в прибрежных водах.

Добавим, 24 октября, стоимость сырой нефти снизилась, частично сократив рост, зафиксированный днем ранее. Однако неделя, вероятно, завершится с положительным приростом, поскольку новые санкции США против российских нефтяных гигантов, таких как "Роснефть" и "ЛУКойл", усилили глобальные опасения по поводу стабильности поставок.