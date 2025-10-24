- Категория
Администрация Трампа планирует открыть почти все прибрежные воды США для нефтегазового бурения
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает предложение открыть почти все прибрежные воды США для нового морского бурения нефти и газа, несмотря на сопротивление ряда прибрежных штатов и экологических организаций.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект плана Министерства внутренних дел, предусматривающий масштабное расширение территорий, доступных для продажи лицензий на добычу.
В потенциальные зоны могут войти участки вдоль восточного и западного побережья, в водах вокруг Аляски, а также за пределами давно освоенных месторождений в Мексиканском заливе. Это означает возврат к бурению в регионах, ранее рассматривавшихся как экологически уязвимых, в частности вблизи коралловых рифов и арктических вод.
Между тем, часть охраняемых территорий все же останется под запретом.
Многие штаты уже высказали возражение против плана. В частности, Мэн, Нью-Йорк, Северная и Южная Каролина, Массачусетс и еще несколько восточных штатов официально заявили, что не поддерживают открытие своих прибрежных зон для бурения.
На Западном побережье против выступили Калифорния, Орегон и Вашингтон. Главные аргументы критиков – риск утечек нефти, вред туризма и угроза морским экосистемам.
"Президент Трамп игнорировал бы двухпартийные голоса общин, бизнес-лидеров и избранных должностных лиц по всей стране, выступающих против расширения морского бурения", – сказал директор кампании природоохранной группы Oceana Джозеф Гордон.
В Министерстве внутренних дел комментировать детали отказались, но подчеркнули, что страна находится в условиях "энергетической чрезвычайной ситуации" и рассматривает все возможные варианты укрепления энергетической независимости, а также укрепления позиций в технологическом соревновании с Китаем.
Этот проект является первым этапом создания нового пятилетнего плана лицензирования морской добычи, который должен действовать с 2026 по 2031 год. Его финальная версия может быть изменена в результате консультаций со штатами, общественного обсуждения и разбирательства в Конгрессе.
Однако сам факт подготовки такого документа сигнализирует о намерении администрации Трампа значительно расширить доступ к национальным энергоресурсам в прибрежных водах.
Добавим, 24 октября, стоимость сырой нефти снизилась, частично сократив рост, зафиксированный днем ранее. Однако неделя, вероятно, завершится с положительным приростом, поскольку новые санкции США против российских нефтяных гигантов, таких как "Роснефть" и "ЛУКойл", усилили глобальные опасения по поводу стабильности поставок.