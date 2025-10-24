Адміністрація Трампа планує відкрити майже всі прибережні води США для нафтогазового буріння

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає пропозицію відкрити майже всі прибережні води США для нового морського буріння нафти й газу, незважаючи на опір низки прибережних штатів та екологічних організацій.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт плану Міністерства внутрішніх справ, який передбачає масштабне розширення територій, доступних для продажу ліцензій на видобуток.

До потенційних зон можуть увійти ділянки вздовж східного та західного узбережжя, у водах навколо Аляски, а також за межами давно освоєних родовищ у Мексиканській затоці. Це означає повернення до буріння в регіонах, які раніше розглядалися як екологічно вразливі, зокрема поблизу коралових рифів та арктичних вод.

Тим часом частина охоронюваних територій усе ж залишиться під забороною.

Багато штатів уже висловили заперечення проти плану. Зокрема Мен, Нью-Йорк, Північна та Південна Кароліна, Массачусетс і ще кілька східних штатів офіційно заявили, що не підтримують відкриття своїх прибережних зон для буріння.

На Західному узбережжі проти виступили Каліфорнія, Орегон і Вашингтон. Головні аргументи критиків — ризик витоків нафти, шкода туризму та загроза морським екосистемам.

"Президент Трамп ігнорував би двопартійні голоси громад, бізнес-лідерів та обраних посадовців по всій країні, які виступають проти розширення морського буріння", – сказав директор кампанії природоохоронної групи Oceana Джозеф Гордон.

У Міністерстві внутрішніх справ коментувати деталі відмовилися, але наголосили, що країна перебуває в умовах "енергетичної надзвичайної ситуації" та розглядає всі можливі варіанти зміцнення енергетичної незалежності, а також посилення позицій у технологічному змаганні зі Китаєм.

Цей проєкт є першим етапом створення нового п’ятирічного плану ліцензування морського видобутку, який має діяти з 2026 по 2031 рік. Його фінальна версія може бути змінена в результаті консультацій зі штатами, громадського обговорення та розгляду в Конгресі.

Однак сам факт підготовки такого документа сигналізує про намір адміністрації Трампа значно розширити доступ до національних енергоресурсів у прибережних водах.

Додамо, 24 жовтня, вартість сирої нафти знизилася, частково скоротивши зростання, зафіксоване днем раніше. Однак тиждень, ймовірно, завершиться з позитивним приростом, оскільки нові санкції США проти російських нафтових гігантів, таких як "Роснефть" та "Лукойл", посилили глобальні побоювання щодо стабільності поставок.