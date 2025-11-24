Акции европейских оборонных компаний падают на фоне надежд на мир в Украине

Акции немецкого концерна Rheinmetall и других европейских оборонных компаний 24 ноября возобновили недавнее падение. Это произошло на фоне признаков прогресса в переговорах по мирному плану США о прекращении войны в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Акции корзины оборонных компаний инвестиционного конгломерата Goldman Sachs Group снизились примерно на 24% по сравнению с их пиком в начале октября.

Акции немецкой компании Rheinmetall упали на 2,3%, итальянской Leonardo, шведской Saab и французской Thales снизились примерно от 0,5% до 2%.

Это падение сняло "пену" с начавшегося примерно в феврале 2022 года огромного роста акций европейских оборонных компаний после полномасштабного вторжения России в Украину. Рост продолжался в этом году, поскольку европейские правительства активно увеличивали военные расходы.

Грэм Бенке, управляющий фондом Amati Global Investors, отметил, что на рынке произошло изменение настроений по поводу российско-украинского конфликта: "Некоторые инвесторы все больше верят, что конфликт будет разрешен в ближайшие месяцы после действий, предпринятых администрацией Трампа, чтобы "успокоить" Россию".

Однако, Бенке подчеркнул: "Конфликт и изменение отношения США к НАТО привели к постоянному сдвигу подхода Европы к неизмененным затратам на оборону, даже если конфликт закончится".

В то же время аналитики Mediobanca во главе с Алессандро Поцци скептически отметили, что мирное соглашение с Украиной вряд ли будет заключено до конца 2026 года. По их мнению, расходы на оборону в Европе продолжат расти вне зависимости от краткосрочных колебаний на рынке.

