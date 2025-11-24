Акції європейських оборонних компаній падають на тлі надій на мир в Україні

Акції німецького концерну Rheinmetall та інших європейських оборонних компаній 24 листопада відновили нещодавнє падіння. Це сталося на тлі ознак прогресу в переговорах щодо мирного плану США про припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Акції кошика оборонних компаній інвестиційного конгломерату Goldman Sachs Group знизилися приблизно на 24% порівняно з їхнім піком на початку жовтня.

Акції німецької компанії Rheinmetall впали на 2,3%, італійської Leonardo, шведської Saab та французької Thales знизилися приблизно від 0,5% до 2%.

Це падіння зняло "піну" з величезного зростання акцій європейських оборонних компаній, яке почалося приблизно в лютому 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зростання тривало протягом цього року, оскільки європейські уряди активно збільшували військові витрати.

Грем Бенке, керуючий фондом Amati Global Investors, зазначив, що на ринку відбулася зміна настроїв щодо російсько-українського конфлікту: "Деякі інвестори дедалі більше вірять, що конфлікт буде вирішено найближчими місяцями після дій, вжитих адміністрацією Трампа, щоб "заспокоїти" Росію".

Проте, Бенке наголосив: "Конфлікт і зміна ставлення США до НАТО призвели до постійного зсуву підходу Європи до витрат на оборону, який не зміниться, навіть якщо конфлікт закінчиться".

Водночас, аналітики Mediobanca на чолі з Алессандро Поцці скептично зауважили, що мирна угода з Україною навряд чи буде укладена до кінця 2026 року. На їхню думку, витрати на оборону в Європі продовжать зростати незалежно від короткострокових коливань на ринку.

