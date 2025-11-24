Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,11

EUR

48,70

+0,19

Готівковий курс:

USD

42,45

42,33

EUR

49,15

48,98

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Акції європейських оборонних компаній падають на тлі надій на мир в Україні

 Rheinmetall, військова техніка
Акції Rheinmetall та інших оборонних компаній впали

Акції німецького концерну Rheinmetall та інших європейських оборонних компаній 24 листопада відновили нещодавнє падіння. Це сталося на тлі ознак прогресу в переговорах щодо мирного плану США про припинення війни в Україні.  

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Акції кошика оборонних компаній інвестиційного конгломерату Goldman Sachs Group знизилися приблизно на 24% порівняно з їхнім піком на початку жовтня.

Акції німецької компанії Rheinmetall впали на 2,3%, італійської Leonardo, шведської Saab та французької Thales знизилися приблизно від 0,5% до 2%.

Це падіння зняло "піну" з величезного зростання акцій європейських оборонних компаній, яке почалося приблизно в лютому 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зростання тривало протягом цього року, оскільки європейські уряди активно збільшували військові витрати.

Грем Бенке, керуючий фондом Amati Global Investors, зазначив, що на ринку відбулася зміна настроїв щодо російсько-українського конфлікту: "Деякі інвестори дедалі більше вірять, що конфлікт буде вирішено найближчими місяцями після дій, вжитих адміністрацією Трампа, щоб "заспокоїти" Росію".

Проте, Бенке наголосив: "Конфлікт і зміна ставлення США до НАТО призвели до постійного зсуву підходу Європи до витрат на оборону, який не зміниться, навіть якщо конфлікт закінчиться".

Водночас, аналітики Mediobanca на чолі з Алессандро Поцці скептично зауважили, що мирна угода з Україною навряд чи буде укладена до кінця 2026 року. На їхню думку, витрати на оборону в Європі продовжать зростати незалежно від короткострокових коливань на ринку.

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що спільне підприємство з німецькою Rheinmetall планує розширити виробничі потужності ремонтного хабу та номенклатуру обслуговуваних бойових машин.

Автор:
Тетяна Ковальчук