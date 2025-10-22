Акции Netflix упали: бразильский налоговый спор повлиял на квартальную прибыль компании

Акции стримингового гиганта Netflix упали после того, как компания не смогла достичь ожидаемых Уолл-стрит показателей прибыли за третий квартал. Это произошло из-за непредвиденных расходов, связанных с налоговым спором в Бразилии, несмотря на то, что прогноз на оставшийся год оказался несколько оптимистичнее ожиданий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Акции Netflix, которые уже выросли на 39% в этом году, сразу упали на 5,6% до $1171,24 на торгах после закрытия во вторник.

За период с июля по сентябрь Netflix сообщил о чистой прибыли в размере $2,5 миллиарда, а разводненная прибыль на акцию составила $5,87. Эти показатели оказались ниже ожиданий аналитиков LSEG, которые прогнозировали $3,0 миллиарда и $6,97 соответственно.

Выручка компании составила $11,5 миллиарда, что соответствует прогнозам Уолл-стрит.

Netflix сообщил, что операционная рентабельность за третий квартал составила 28%. Компания объяснила недостижение целевых показателей неожиданными налоговыми расходами в Бразилии в размере около $619 миллионов. Без этих затрат рентабельность превысила бы собственный прогноз компании в 31,5%. Netflix не ожидает, что этот вопрос существенно повлияет на будущие результаты.

Аналитик PP Foresight Паоло Пескаторе отметил, что, по его мнению, именно налоговый вопрос негативно повлиял на акции. «Учитывая все, это был еще один успешный квартал, несмотря на непредвиденный спад, вызванный расходами», – сказал он.

Несмотря на неудачу с прибылью, прогноз Netflix на четвертый квартал несколько опережает ожидания. Компания прогнозирует доход на уровне $11,96 миллиарда, тогда как Уолл-стрит ожидала $11,90 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию также на один пенни опережает цель аналитиков в $5,45.

Netflix, привлекая более 300 миллионов клиентов по всему миру, активно стремится расшириться в новых сферах, таких как реклама и видеоигры. Компания сообщила о лучшем квартале продаж рекламы в истории, хотя точных цифр не раскрыла.

Netflix продолжает сталкиваться с жесткой конкуренцией со стороны таких гигантов, как YouTube, Amazon Prime Video и Disney+.

На фоне значительных изменений в медиа-бизнесе, включая потенциальную продажу Warner Bros. Discovery (WBD.O) и рост генеративного искусственного интеллекта, согенеральный директор Netflix Тед Сарандос прокомментировал вопрос о возможной консолидации.

Он заявил, что компания "может и будет требовательной" по поводу целей приобретения. Хотя Netflix не заинтересован во владении традиционными медиасетями, он будет рассматривать возможности покупки интеллектуальной собственности.

Напомним, акции Netflix в мае упали в цене после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он введет 100% пошлины на фильмы, сделанные за границей. Самая дорогая в мире компания в сфере развлечений потеряла $20,4 млрд. рыночной капитализации.