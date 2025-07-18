Netflix впервые использовал искусственный интеллект при создании сериала: детали

Компания Netflix впервые использовала визуальные эффекты, созданные искусственным интеллектом, при производстве аргентинского научно-фантастического сериала "Этернавт".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает BBC.

Как рассказал соучредитель стримингового гиганта Тед Сарандос, технология ИИ, способная создавать видео и изображения на основе текстовых запросов, была применена для создания сцены обрушения здания.

Он назвал эту технологию "невероятной возможностью, которая помогает создателям делать фильмы и сериалы лучше, а не только дешевле".

Сарандос уточнил, что искусственный интеллект помогает создать дорогостоящие визуальные эффекты даже в проектах с меньшим бюджетом.

По его словам, генеративный ИИ, использованный в сериале "Этернавти", позволил команде завершить монтаж сцены в десять раз быстрее, чем с помощью традиционных инструментов для создания спецэффектов.

"Стоимость традиционного производства такого фрагмента была бы просто неподъемной для сериала с таким бюджетом", - добавил он.

"Эта сцена стала первыми финальными кадрами, созданными ИИ, которые появились на экране в сериале или фильме собственного производства Netflix. И создатели были в восторге от результата", - подытожил Сарандос.

Напомним, американское космическое агентство NASA объявило о новом партнерстве с Netflix, благодаря которому уже этим летом на платформе появятся прямые трансляции запусков ракет, выходов астронавтов в открытый космос и зрелищные кадры Земли с орбиты.