Netflix вперше використав штучний інтелект під час створення серіалу: деталі

Компанія Netflix вперше використала візуальні ефекти, створені штучним інтелектом, під час виробництва аргентинського науково-фантастичного серіалу "Етернавт".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє BBC.

Як розповів співзасновник стримінгового гіганта Тед Сарандос, технологія ШІ, яка здатна створювати відео та зображення на основі текстових запитів, була застосована для створення сцени обвалу будівлі.

Він назвав цю технологію "неймовірною можливістю, яка допомагає творцям робити фільми та серіали кращими, а не лише дешевшими".

Сарандос уточнив, що штучний інтелект допомагає створити дорогі візуальні ефекти навіть у проєктах із меншим бюджетом.

За його словами, генеративний ШІ, який використали у серіалі "Етернавті", дозволив команді завершити монтаж сцени у десять разів швидше, ніж за допомогою традиційних інструментів для створення спецефектів.

"Вартість традиційного виробництва такого фрагмента була б просто непідйомною для серіалу з таким бюджетом", - додав він.

"Ця сцена стала першими фінальними кадрами, створеними ШІ, які з’явилися на екрані у серіалі чи фільмі власного виробництва Netflix. І творці були у захваті від результату", - підсумував Сарандос.

Нагадаємо, американське космічне агентство NASA оголосило про нове партнерство з Netflix, завдяки якому вже цього літа на платформі з’являться прямі трансляції запусків ракет, виходів астронавтів у відкритий космос та видовищні кадри Землі з орбіти.