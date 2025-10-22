Акції Netflix впали: бразильська податкова суперечка вплинула на квартальний прибуток компанії

Акції стримінгового гіганта Netflix впали після того, як компанія не змогла досягти очікуваних Волл-стріт показників прибутку за третій квартал. Це сталося через непередбачені витрати, пов'язані з податковою суперечкою в Бразилії, попри те, що прогноз на решту року виявився дещо оптимістичнішим за очікування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Акції Netflix, які до цього вже зросли на 39% цього року, одразу впали на 5,6% до $1171,24 на торгах після закриття у вівторок.

За період з липня по вересень Netflix повідомив про чистий прибуток у розмірі $2,5 мільярда, а розводнений прибуток на акцію склав $5,87. Ці показники виявилися нижчими за очікування аналітиків LSEG, які прогнозували $3,0 мільярда та $6,97 відповідно.

Виручка компанії склала $11,5 мільярда, що відповідає прогнозам Волл-стріт.

Netflix повідомив, що операційна рентабельність за третій квартал склала 28%. Компанія пояснила недосягнення цільових показників неочікуваними податковими витратами в Бразилії у розмірі приблизно $619 мільйонів. Без цих витрат рентабельність перевищила б власний прогноз компанії у 31,5%. Netflix не очікує, що це питання суттєво вплине на майбутні результати.

Аналітик PP Foresight Паоло Пескаторе зазначив, що, на його думку, саме податкове питання негативно вплинуло на акції. «Враховуючи все, це був ще один успішний квартал, незважаючи на непередбачений спад, спричинений витратами», – сказав він.

Попри невдачу з прибутком, прогноз Netflix на четвертий квартал дещо випереджає очікування. Компанія прогнозує дохід на рівні $11,96 мільярда, тоді як Волл-стріт очікувала $11,90 мільярда. Розводнений прибуток на акцію також на один пенні випереджає ціль аналітиків у $5,45.

Netflix, залучивши понад 300 мільйонів клієнтів по всьому світу, активно прагне розширитися в нових сферах, таких як реклама та відеоігри. Компанія повідомила про найкращий квартал продажів реклами в історії, хоча точних цифр не розкрила.

Reuters зазначає, що Netflix продовжує стикатися з жорсткою конкуренцією з боку таких гігантів, як YouTube, Amazon Prime Video та Disney+.

На тлі значних змін у медіабізнесі, включаючи потенційний продаж Warner Bros. Discovery (WBD.O) та зростання генеративного штучного інтелекту, співгенеральний директор Netflix Тед Сарандос прокоментував питання можливої консолідації.

Він заявив, що компанія "може і буде вибагливою" щодо цілей придбання. Хоча Netflix не зацікавлений у володінні традиційними медіамережами, він розглядатиме можливості купівлі інтелектуальної власності.

Нагадаємо, акції Netflix у травні впали у ціні після заяви президента США Дональда Трампа про те, що він запровадить 100% мита на фільми, зроблені за кордоном. Найдорожча у світі компанія у сфері розваг втратила $20,4 млрд ринкової капіталізації.