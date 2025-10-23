АМКУ признал выполненными рекомендации для Blablacar: какие дополнительные меры применила компания

ООО "И-Тревелс", управляющее онлайн-платформой совместных автомобильных поездок Blablacar, полностью выполнило рекомендации Антимонопольного комитета Украины, изданные в декабре 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Основные претензии Антимонопольного комитета касались:

Установка сервисного сбора за пользование сервисами указанной платформы без надлежащего экономического обоснования. Нечеткие условия возвращения этого сбора пассажирам.

В 2025 году "И-Тревелс" активно взаимодействовала с АМКУ, привлекая также материнскую компанию Comuto SA. Компании предоставили необходимую информацию, объяснения и документы, подтверждающие экономически обоснованный подход к установлению сбора.

Кроме того, "И-Тревелс" внесло изменения в условия пользования возвратом сервисного сбора пассажирам и обновило разделы вебсайта, чтобы предоставить пользователям информацию о четких алгоритмах таких возвратов.

Учитывая предоставленные доказательства и принятые меры, 23 октября 2025 АМКУ признал соответствующие рекомендации выполненными.

Во время заседания комитета представитель "И-Тревелс" сообщил о дополнительных мерах саморегуляции, принятых BlaBlaCar. С 10 октября на платформе был снижен максимальный предел сервисного сбора на 13%. Это решение суммарно приведет к значительным сбережениям для потребителей в размере 5 миллионов гривен в год при оплате сервисного сбора за пользование платформой.

Напомним, в марте АМКУ оштрафовал ООО "И-Тревелс", управляющее онлайн-платформой совместных автомобильных поездок BlaBlaCar на 424 486 гривен.