Управляющую BlaBlaCar в Украине компанию оштрафовали на полмиллиона гривен

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "И-ТРЕВЕЛС", управляющее онлайн-платформой совместных автомобильных поездок BlaBlaCar на 424 486 гривен. Компания не предоставила информацию комитету по требованию в установленный срок, что является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.

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Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"АМКУ продолжает осуществлять контроль за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции на рынке предоставления услуг совместного использования автомобилей посредством онлайн-платформ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью контроля АМКУ через заместителя председателя комитета требовал от ООО "И-ТРЕВЕЛС", управляющего онлайн-платформой BlaBlaCar, предоставить информацию. Платформа доступна пользователям через веб-сайт, мобильную версию и приложение.

Компания имела 15 календарных дней для ответа на запрос, но не сделала этого вовремя.

На основе изложенных фактов Антимонопольный комитет признал действия ООО "И-ТРЕВЕЛС" нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, а именно неподачи информации по требованию АМКУ.

В комитете отметили, что общество не отрицало факт непредоставления информации, и объяснило это сбоем коммуникации. К тому же предоставило запрашиваемую информацию в полном объеме, что повлияло на уменьшение штрафа.

О BlaBlaCar

BlaBlaCar — ведущая мировая платформа для совместных поездок, ежегодно позволяющая 26 миллионам активных пользователей находить совместные поездки в 21 стране. Технология платформы находит водителей со свободными местами и пассажиров, следующих в том же направлении, чтобы они могли разделить расходы на поездку.

Напомним, в декабре 2024 года АМКУ предоставил управляющее платформой BlaBlaCar ООО "И-Тревелс" рекомендации прекратить злоупотребление монопольным положением на рынке услуг совместного использования автомобилей через онлайн-платформы, которые могут вредить потребителям.