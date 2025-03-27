Компанію, що управляє BlaBlaCar в Україні, оштрафували на пів мільйона гривень

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ “І-ТРЕВЕЛС”, що управляє онлайн-платформою спільних автомобільних поїздок BlaBlaCar на 424 486 гривень. Компанія не надала інформацію комітету на вимогу у встановлений строк, що є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

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Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"АМКУ продовжує здійснювати контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на ринку надання послуг спільного використання автомобілів за допомогою онлайн-платформ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з метою контролю АМКУ через заступника голови комітету, вимагав від ТОВ "І-ТРЕВЕЛС", що управляє онлайн-платформою BlaBlaCar, надати інформацію. Платформа доступна користувачам через веб-сайт, мобільну версію та застосунок.

Компанія мала 15 календарних днів для надання відповіді на запит, але не зробила цього вчасно.

На основі викладених фактів, Антимонопольний комітет визнав дії ТОВ "І-ТРЕВЕЛС" порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а саме неподання інформації на вимогу АМКУ.

В комітеті зауважили, що товариство не заперечувало факту ненадання інформації, та пояснило це збоєм комунікації. До того ж надало запитувану інформацію в повному обсязі, що вплинуло на зменшення штрафу.

Про BlaBlaCar

BlaBlaCar — провідна світова платформа для спільних поїздок, яка щороку дозволяє 26 мільйонам активних користувачів знаходити спільні поїздки у 21 країні. Технологія платформи знаходить водіїв з вільними місцями та пасажирів, які прямують у тому ж напрямку, щоб вони могли розділити витрати на поїздку.

Нагадаємо, у грудні 2024 року АМКУ надав ТОВ "І-Тревелс", що управляє платформою BlaBlaCar, рекомендації припинити зловживання монопольним становищем на ринку послуг спільного використання автомобілів через онлайн-платформи, що можуть шкодити споживачам.