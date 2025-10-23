Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
АМКУ визнав виконаними рекомендації для Blablacar: які додаткові заходи застосувала компанія

автомобіль, жінка, таксі
Blablacar виконав вимоги АМКУ. / Freepik

ТОВ "І-Тревелс", яка управляє онлайн-платформою спільних автомобільних поїздок Blablacar, повністю виконало рекомендації Антимонопольного комітету України, видані у грудні 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Основні претензії Антимонопольного комітету стосувалися:

  1. Встановлення сервісного збору за користування сервісами вказаної платформи без належного економічного обґрунтування. 
  2. Нечітких умов повернення цього збору пасажирам.

Протягом 2025 року "І-Тревелс" активно взаємодіяла з АМКУ, залучаючи також материнську компанію Comuto SA. Компанії надали необхідну інформацію, пояснення та документи, які підтверджують економічно обґрунтований підхід до встановлення збору.

Крім того, "І-Тревелс" внесло зміни до умов користування щодо повернення сервісного збору пасажирам та оновило розділи вебсайту, щоб надати користувачам інформацію про чіткі алгоритми таких повернень.

З огляду на надані докази та вжиті заходи, 23 жовтня 2025 року АМКУ визнав відповідні рекомендації виконаними.

Під час засідання комітету представник "І-Тревелс" повідомив про додаткові заходи саморегуляції, прийняті BlaBlaCar. З 10 жовтня на платформі було знижено максимальний ліміт сервісного збору на 13 %. Це рішення сумарно призведе до значних заощаджень для споживачів у розмірі 5 мільйонів гривень на рік при оплаті сервісного збору за користування платформою.

Нагадаємо, у березні АМКУ оштрафував ТОВ “І-Тревелс”, що управляє онлайн-платформою спільних автомобільних поїздок BlaBlaCar на 424 486 гривень.

Автор:
Тетяна Ковальчук