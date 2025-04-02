Андрей Длигач рассказал, как правильно инвестировать в крипту

Основатель группы компаний Advanter Group и международного бизнес-сообщества Board, соучредитель Центра экономического восстановления Андрей Длигач озвучил собственные рекомендации по инвестированию в криптовалюты.

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Об этом он рассказал в интервью изданию Delo.ua.

Андрей Длигач об опыте инвестирования в крипту

Собеседник издания описал собственный опыт инвестирования в криптовалюты.

"Имею положительный опыт инвестирования в криптовалюты. Я инвестировал в несколько ICO (форма привлечения инвестиций в новые технологические проекты и стартапы в виде эмиссии и продажи инвесторам новых криптовалют — ред.) криптовалют, в частности в украинскую криптовалюту Sl8, или Slate (первая украинская криптосоциальная экосистема, где у каждого пользователя есть криптокошелек в блокчейне Stellar — ред.). Моя инвестиция выросла двадцатикратно. Я вышел из этой инвестиции", — рассказывает Андрей Длигач.

Бизнесмен называет вложения в крипту — инвестициями в будущее.

"Считаю, что крипта будет одним из фрагментов будущего. И всем советую", — говорит инвестор.

Как правильно инвестировать в криптовалюты

По словам бизнесмена, если вы пытаетесь переиграть условный BlackRock (одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов в управлении — ред.) в крипте, то вы, скорее всего, проигрываете.

"Там меньше про математику, больше — о поведенческой экономике и о влиянии. Это управляемая система, ею управляют, и управляют точно не в ваших интересах. Но если вы считаете, что за криптой будущее, — покупайте крипту. В тот момент, когда она станет реализованным будущим, она у вас будет", — рекомендует инвестор.

При этом он предостерегает: не пытайтесь заработать на текущих операциях. Верите — покупайте себе на будущее, не верите — не пытайтесь заработать на коротких падениях или росте.

"На фондовом рынке так можно. Потому что это огромная система с балансами и противовесами, с историей и будущим, со стоимостью и ценностью, которая стоит за капитализацией бизнеса. В крипте этого нет. Ценность криптовалют не измеряется действующей экономической моделью, а скорее — футурологией", — говорит Андрей Длигач.

Напомним, редакция издания Delo.ua создала новую рубрику — Smart Money — об опыте управления собственными деньгами от предпринимателей и топ-менеджеров. В рубрике мы публикуем блиц-интервью с практическими рекомендациями о том, как зарабатывать деньги, как правильно инвестировать, об ошибках и достижениях на пути к финансовой свободе.

На сайте Delo.ua вы уже можете прочитать интервью с Иваном Компаном, Артемом Щербиной, Тарасом Кириченко, Григорием Овчаренко, Петром Чернышевым.

Полный текст интервью с Андреем Длигачем можно прочитать по ссылке.