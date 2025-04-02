- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Андрій Длігач розказав, як правильно інвестувати в крипту
Засновник групи компаній Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board, співзасновник Центру економічного відновлення Андрій Длігач озвучив власні рекомендації щодо інвестування в криптовалюти.
Про це він розказав в інтерв’ю виданню Delo.ua.
Андрій Длігач про досвід інвестування в крипту
Співрозмовник видання описав власний досвід інвестування в криптовалюти.
"Маю позитивний досвід інвестування в криптовалюти. Я інвестував у декілька ICO (форма залучення інвестицій в нові технологічні проекти та стартапи у вигляді емісії та продажу інвесторам нових криптовалют — ред.) криптовалют, зокрема в українську криптовалюту Sl8, або Slate (перша українська криптосоціальна екосистема, де в кожного користувача є криптогаманець у блокчейні Stellar — ред.). Моя інвестиція зросла двадцятикратно. Я вийшов з цієї інвестиції", — розказує Андрій Длігач.
Бізнесмен називає вкладення в крипту — інвестиціями в майбутнє.
"Вважаю, що крипта буде одним із фрагментів майбутнього. І всім раджу", — говорить інвестор.
Як правильно інвестувати в криптовалюти
За його словами, якщо ви намагаєтесь переграти умовний BlackRock (одна з найбільших інвестиційних компаній світу і найбільша в світі за розміром активів в управлінні — ред.) в крипті, то ви скоріш за все програєте.
"Там менше про математику, більше — про поведінкову економіку і про вплив. Це керована система, нею управляють, і управляють точно не у ваших інтересах. Але якщо ви вважаєте, що за криптою майбутнє, — купуйте крипту. В той момент, коли вона стане реалізованим майбутнім, вона у вас буде", — рекомендує інвестор.
При цьому він застерігає: не намагайтесь заробити на поточних операціях. Вірите — купуйте собі на майбутнє, не вірите — не намагайтеся заробити на коротких падіннях чи зростаннях.
"На фондовому ринку так можна. Бо це величезна система з балансами і противагами, з історією і майбутнім, з вартістю і цінністю, яка стоїть за капіталізацією бізнесу. В крипті цього немає. Цінність криптовалют не вимірюється чинною економічною моделлю, а скоріше — футурологією", — говорить Андрій Длігач.
Нагадаємо, редакція видання Delo.ua створила нову рубрику — Smart Money — про досвід управління власними грошима від підприємців та топ-менеджерів. В рубриці ми публікуємо бліц-інтерв’ю з практичними рекомендаціями про те, як заробляти гроші, як правильно інвестувати, про помилки та досягнення на шляху до фінансової свободи.
На сайті Delo.ua ви вже можете прочитати інтерв’ю з Іваном Компаном, Артемом Щербиною, Тарасом Кириченком, Григорієм Овчаренком, Петром Чернишовим.
Повний текст інтерв’ю з Андрієм Длігачем можна прочитати за посиланням.