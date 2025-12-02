Apple заменяет руководителя направления искусственного интеллекта топ-менеджером из Microsoft

Вице-президент Apple по искусственному интеллекту Джон Джианнандреа уйдет с должности и будет работать советником компании до выхода на пенсию весной. Это происходит на фоне попыток Apple прийти в себя после медленного старта в гонке за внедрением передового AI.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на Financial Times.

Его заменит бывший топ-менеджер Microsoft Амар Субраманья, который покидает должность корпоративного вице-президента Microsoft через шесть месяцев после перехода из Google, где он работал над чатом Gemini.

Гендиректор Apple Тим Кук заявил: "AI давно является ключевым элементом стратегии Apple, и мы рады приветствовать Амара и привлечь его выдающийся опыт к компании". Субраманья будет отчитываться Крейгу Федериге, старшему вице-президенту Apple по программной инженерии.

Смена руководства в AI-подразделении Apple наступает на фоне критики Джианнандреа из-за медленного внедрения генеративного AI, лежащего в основе конкурентных продуктов типа Gemini и ChatGPT. Apple долго отставала во внедрении AI-инструментов, несмотря на быстрый рост популярности чат-ботов.

В Apple Джианнандреа отвечал за Siri и интеграцию AI в устройстве компании. В начале этого года Siri была изъята из его зоны ответственности из-за задержек в совершенствовании AI-функций.

Кук сказал: "Мы благодарны Джону за его роль в построении и развитии наших AI-усилий, за то, что он помог Apple продолжать инновации и обогащать жизнь пользователей". Кук также добавил: "Помимо расширения своей команды и AI-ответственности с приходом Амара, Крейг играет ключевую роль в наших AI-усилиях, в частности, в работе над более персонализированной Siri, которая появится в следующем году".

Перестановка происходит на фоне того, что совет директоров Apple, как сообщает FT , активизировал работу над планом преемства Тима Кука. Федериги считают одним из возможных кандидатов CEO.

Эти изменения также являются частью жесткой борьбы за AI-таланты между техгигантами и стартапами, включая OpenAI. Субраманья был среди более двух десятков исследователей, которых Microsoft в этом году переманила из Google, формируя собственную команду "суперинтеллекта", возглавляемую соучредителем DeepMind Мустафой Сулейманом.

Гендиректор Microsoft Сатя Наделла в недавнем интервью отметил важность роли Субраманьи, добавив, что тот поможет расширить внутренние исследовательские усилия компании после просмотра партнерства с OpenAI.

Microsoft не предоставила комментарии по запросу журналистов относительно потери ключевого сотрудника.

Напомним, Джон Джианнандреа присоединился к Apple в 2018 году после того, как руководил интеграцией AI в продукты Google, в том числе поиск и Gmail.