Конкуренты Google и OpenAI: DeepSeek представила две обновленные модели ИИ

Китайская компания DeepSeek представила две обновленные версии своей экспериментальной модели искусственного интеллекта, существенно расширив ее возможности.

Как информирует Delo.ua, об этом пишет Вloomberg .

Отмечается, что новые модели DeepSeek-V3.2 способны сочетать глубокие соображения и выполнять определенные действия автономно, укрепляя позиции Китая в мировой гонке ИИ.

Обновленная версия DeepSeek-V3.2 соответствует производительности флагманской модели GPT-5 от OpenAI Inc. по ключевым тестам логики и соображения.

В сопроводительном техническом отчете компания отметила, что DeepSeek-V3.2 достигает аналогичной производительности по Kimi-k2-thinking и GPT-5 в нескольких тестах рассуждения.

Что умеет DeepSeek-V3.2

Ключевой инновацией версии V3.2 является способность имитировать что-то вроде человеческого мышления с возможностью использования внешних инструментов, таких как поисковики, калькуляторы и исполнители кода.

"DeepSeek-V3.2 — это наша первая модель, интегрирующая мышление непосредственно в использование инструментов, а также поддерживающая использование инструментов как в режиме мышления, так и в режиме отсутствия мышления", - сообщила компания на платформе X.

DeepSeek также объявила о создании нового способа обучения агентов искусственного интеллекта – программного обеспечения, предназначенного для самостоятельного действия, анализа данных и принятия решений без постоянного вмешательства человека.

Специализированная версия

Вторая представленная версия, DeepSeek-V3.2-Speciale, сфокусирована на математических вычислениях и возможностях долгосрочного мышления. Стартап заявил, что цель - доказать возможности логического вывода моделей с открытым кодом до их пределов.

DeepSeek утверждает, что V3.2-Speciale соответствует производительности последнего Gemini-3 Pro от Google и показала результаты, соответствующие золотым медалям в стандартизированных тестах, таких, как Международная математическая олимпиада и Международная олимпиада по информатике.

Этот успех следует за недавним выпуском другой открытой модели DeepSeekMath-V2, также продемонстрировавшей сильные возможности доказывания теорем в математике.

Поскольку DeepSeek сфокусирован на открытом коде (open source), украинские IT-компании и стартапы могут использовать модели DeepSeek для повышения производительности: автоматизации кодирования, анализа больших данных, создания сложных чат-ботов для клиентской поддержки.

Напомним, Китай получил решающее преимущество на мировом рынке открытых моделей искусственного интеллекта, впервые опередив Соединенные Штаты. Исследование, проведенное Массачусетским технологическим институтом (MIT) и стартапом Hugging Face, показало, что общая доля загрузок новых моделей китайского производства с открытым кодом выросла до 17% за прошлый год, в то время как доля американских разработчиков составила 15,8%.