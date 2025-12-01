Конкуренти з Google та OpenAI: DeepSeek представила дві оновлені моделі ШІ

Китайська компанія DeepSeek представила дві оновлені версії своєї експериментальної моделі штучного інтелекту, суттєво розширивши її можливості.

Як інформує Delo.ua, про це пише Вloomberg.

Зазначається, що нові моделі DeepSeek-V3.2 здатні поєднувати глибоке міркування та виконувати певні дії автономно, зміцнюючи позиції Китаю у світовій гонці ШІ.

Оновлена версія DeepSeek-V3.2 відповідає продуктивності флагманської моделі GPT-5 від OpenAI Inc. за ключовими тестами логіки та міркування.

У супровідному технічному звіті компанія зазначила, що DeepSeek-V3.2 досягає аналогічної продуктивності з Kimi-k2-thinking та GPT-5 у кількох тестах міркування.

Що вміє DeepSeek-V3.2

Ключовою інновацією версії V3.2 є здатність імітувати щось на зразок людського мислення з можливістю використання зовнішніх інструментів, таких як пошукові системи, калькулятори та виконавці коду.

"DeepSeek-V3.2 — це наша перша модель, яка інтегрує мислення безпосередньо у використання інструментів, а також підтримує використання інструментів як у режимі мислення, так і в режимі відсутності мислення", - повідомила компанія на платформі X.

DeepSeek також оголосила про створення нового способу навчання агентів штучного інтелекту — програмного забезпечення, призначеного для самостійної дії, аналізу даних та прийняття рішень без постійного втручання людини.

Спеціалізована версія

Друга представлена версія, DeepSeek-V3.2-Speciale, сфокусована на математичних обчисленнях та можливостях довгострокового мислення. Стартап заявив, що метою є довести можливості логічного висновку моделей з відкритим кодом до їхніх меж.

DeepSeek стверджує, що V3.2-Speciale відповідає продуктивності останнього Gemini-3 Pro від Google і показала результати, що відповідають золотим медалям у стандартизованих тестах, таких як Міжнародна математична олімпіада та Міжнародна олімпіада з інформатики.

Цей успіх слідує за нещодавнім випуском іншої відкритої моделі DeepSeekMath-V2, яка також продемонструвала сильні можливості доведення теорем у математиці.

Оскільки DeepSeek сфокусований на відкритому коді (open source), українські IT-компанії та стартапи можуть використовувати моделі DeepSeek для підвищення продуктивності: автоматизації кодування, аналізу великих даних, створення складних чат-ботів для клієнтської підтримки.

Нагадаємо, Китай отримав вирішальну перевагу на світовому ринку “відкритих” моделей штучного інтелекту, вперше випередивши Сполучені Штати. Дослідження, проведене Массачусетським технологічним інститутом (MIT) та стартапом Hugging Face, показало, що загальна частка завантажень нових моделей китайського виробництва з відкритим кодом зросла до 17% за минулий рік, тоді як частка американських розробників становила 15,8%.