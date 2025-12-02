Apple замінює керівника напряму штучного інтелекту топменеджером із Microsoft

Віце-президент Apple з питань штучного інтелекту Джон Джіаннандреа піде з посади та працюватиме радником компанії до виходу на пенсію навесні. Це відбувається на тлі спроб Apple оговтатися після повільного старту в гонці за впровадженням передового AI.

Про це пише Delo.ua з посиланням на Financial Times.

Його замінить колишній топменеджер Microsoft Амар Субраманья, який залишає посаду корпоративного віце-президента Microsoft через шість місяців після переходу з Google, де він працював над чатботом Gemini.

Гендиректор Apple Тім Кук заявив: "AI давно є ключовим елементом стратегії Apple, і ми раді вітати Амара та залучити його видатний досвід до компанії". Субраманья звітуватиме Крейгу Федерігі, старшому віце-президентові Apple з програмної інженерії.

Зміна керівництва в AI-підрозділі Apple настає на тлі критики Джіаннандреа через повільне впровадження генеративного AI, що лежить в основі конкурентних продуктів на кшталт Gemini та ChatGPT. Apple довго відставала у впровадженні AI-інструментів, попри швидке зростання популярності чатботів.

У Apple Джіаннандреа відповідав за Siri та інтеграцію AI у пристрої компанії. На початку цього року Siri було вилучено з його зони відповідальності через затримки у вдосконаленні AI-функцій.

Кук сказав: "Ми вдячні Джону за його роль у побудові та розвитку наших AI-зусиль, за те, що він допоміг Apple продовжувати інновації та збагачувати життя користувачів". Кук також додав: "Окрім розширення своєї команди та AI-відповідальності з приходом Амара, Крейг відіграє ключову роль у наших AI-зусиллях, зокрема у роботі над більш персоналізованою Siri, яка з’явиться наступного року".

Перестановка відбувається на тлі того, що рада директорів Apple, як повідомляє FT, активізувала роботу над планом наступництва Тіма Кука. Федерігі вважають одним із можливих кандидатів на посаду CEO.

Ці зміни також є частиною жорсткої боротьби за AI-таланти між техгігантами та стартапами, включно з OpenAI. Субраманья був серед більш ніж двох десятків дослідників, яких Microsoft цього року переманила з Google, формуючи власну команду "суперінтелекту", очолювану співзасновником DeepMind Мустафою Сулейманом.

Гендиректор Microsoft Сатя Наделла у недавньому інтерв’ю наголосив на важливості ролі Субраманьї, зазначивши, що той допомогає розширити внутрішні дослідницькі зусилля компанії після перегляду партнерства з OpenAI.

Microsoft не надала коментарів на запит журналістів щодо втрати ключового співробітника.

Нагадаємо, Джон Джіаннандреа приєднався до Apple у 2018 році після того, як керував інтеграцією AI у продукти Google, зокрема пошук і Gmail.