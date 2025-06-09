АРМА ищет оценщика активов производителя минеральной воды "Моршинская"

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявляет новый конкурс на оценщика активов акционерного общества "Моршинский завод минеральных вод "Оскар", входящий в состав компании IDS Ukraine, производителя известных в Украине брендов напитков.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что на платформе Prozorro объявлено 2 конкурса по оценке активов производителя минеральной воды "Моршинская".

АРМА обратилась с запросами в компанию International distribution systems limited и акционерное общество "Моршинский завод минеральных вод "Оскар" относительно предоставления информации и документов, необходимых для проведения оценки. Но ответы на упомянутые письма содержали лишь возражения относительно правомерности требований АРМА.

В АРМА обещают, что:

оценка будет максимально объективной и соответствовать рыночной стоимости.

процесс будет проходить прозрачно с соблюдением всех процедур.

Также АРМА продолжает мониторить ситуацию и проверять через соответствующие органы все подозрительные попытки воздействия на процесс оценки.

СПРАВКА:

IDS Ukraine – украинская группа компаний, основанная в 1996 году IDS Ukraine, является производителем минеральной воды ТМ "Моршинская", " Миргородская" и других известных в Украине брендов напитков. компаний владеет торговыми марками "Моршинская", "Миргородская", "Аляска" и "Аква Лайф".

IDS Ukraine предоставляет работу 3000 человек и играет значимую роль как основной работодатель для таких небольших городов, как Миргород и Моршин.

Активы IDS Ukraine переданы в АРМА

Отметим, что в июне 2022 года по требованию Бюро экономической безопасности были арестованы корпоративные права IDS Ukraine, переданные в ноябре в АРМА.

В феврале 2023 года АРМА объявило конкурс на управляющего этими активами, а в марте признало его победителем ООО "Карпатские минеральные воды", но уже в марте 2025 года расторгло с предприятием договор.

БЭБ утверждало, что компания по производству и продаже минеральной воды через кипрские компании принадлежит олигарху из России, под которым подразумевался Михаил Фридман.

В свою очередь, в самой IDS Ukraine указывали, что ею напрямую владеет упомянутая кипрская IDS, бенефициарами которой являются, в частности члены семьи покойного грузинского предпринимателя Бадри Патаркацишвили , которые являются гражданами Великобритании (имеют 34%), правительство Грузии (7,73%) и ряд миноритарных акционеров (приблизительно по 10%).

В IDS Ukraine также отмечали, что общая цель менеджмента группы и Украины — сохранение текущего состояния крупнейшего украинского производителя вод и напитков, который обеспечит сохранение стоимости и инвестиционной привлекательности компании до возможного ее перехода государству.