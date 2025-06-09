АРМА шукає оцінювача активів виробника мінеральної води "Моршинська"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує новий конкурс на оцінювача активів акціонерного товариства "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", який входить до складу компанії IDS Ukraine, виробника відомих в Україні брендів напоїв.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що на платформі Prozorro оголошено 2 конкурси по оцінці активів виробника мінеральної води "Моршинська".

АРМА звернулося із запитами до компанії «International distribution systems limited» та акціонерного товариства «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» щодо надання інформації та документів необхідних для проведення оцінювання. Але відповіді на згадані листи містили в собі лише заперечення щодо правомірності вимог АРМА.

В АРМА обіцяють, що:

оцінка буде максимально об’єктивною та відповідати ринковій вартості.

процес буде відбуватися прозоро з дотриманням усіх процедур.

Також АРМА продовжує моніторити ситуацію та перевіряти через відповідні органи всі підозрілі спроби впливу на процес оцінювання.

ДОВІДКА:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 роціIDS Ukraine, є виробником мінеральної води ТМ "Моршинська", "Миргородська" й інших відомих в Україні брендів напоїв. До складу компанії входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс". Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine надає роботу 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Активи IDS Ukraine передані до АРМА

Зазначимо, що в червні 2022 року на вимогу Бюро економічної безпеки було заарештовано корпоративні права IDS Ukraine, які в листопаді були передані до АРМА.

В лютому 2023 року АРМА оголосило конкурс на управителя цими активами, а в березні визнало його переможцем ТОВ "Карпатські мінеральні води", але вже в березні 2025 року розірвало з підприємством договір.

БЕБ стверджувало, що компанія з виробництва та продажу мінеральної води через кіпрські компанії належить олігарху з Росії, під яким мався на увазі Михайло Фрідман.

В свою чергу, в самій IDS Ukraine вказували, що нею безпосередньо володіє згадана кіпрська IDS, бенефіціарами якої є, зокрема члени сім’ї покійного грузинського підприємця Бадрі Патаркацишвілі, які є громадянами Великої Британії (мають 34%), уряд Грузії (7,73 %) та низка міноритарних акціонерів (мають приблизно по 10%).

У IDS Ukraine також зазначали, що спільна мета менеджменту групи та України — збереження поточного стану найбільшого українського виробника вод та напоїв, який забезпечить збереження вартості та інвестиційної привабливості компанії до моменту можливого її переходу державі.