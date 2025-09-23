АРМА ищет управляющего для арестованного завода "Бетонстрой" во Львове, связанного с Медведчуком

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начало рыночные консультации по назначению управляющего арестованного завода "Бетонстрой" во Львове, связанного с бывшим народным депутатом Виктором Медведчуком. Актив включает корпоративные права, три объекта недвижимости, транспортные средства и бетонные узлы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.

"Бетонстрой" выставлен на рыночные консультации

АРМА начало рыночные консультации по назначению управляющего арестованного завода "Бетонстрой" во Львове.

В состав актива входят:

100% корпоративных прав;

три объекта недвижимого имущества;

30 транспортных средств;

два бетонных узла.

ООО "Бетонстрой" оборудовано современными установками для производства бетона и других строительных смесей. Предприятие имеет ангар для хранения сыпучих материалов, офисные и складские помещения с подъездным железнодорожным путем, а также эстакаду с бетонной площадкой площадью 4 738,6 кв. м.

Среди транспортных средств – бетоновозы, бетононасосы и погрузчики. Завод является коммерчески привлекательным и готов к возобновлению работы без дополнительных инвестиций.

Предложения принимаются до 15.00 3 октября 2025 года.

Что известно об активе

Согласно данным Youcontrol, юридическое лицо ООО "Бетонстрой" было зарегистрировано в 2002 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 11,06 млн. грн.

Согласно открытым реестрам, конечными бенефициарами "Бетонстроя" выступают Богдан Козак и Сергей Медведчук, брат Виктора Медведчука.

По оценке АРМА предприятие имеет коммерческую привлекательность для ведения производственной деятельности, ведь занимает значительные позиции на рынке строительных материалов Львовской области.

Завод ООО "Бетонбуд" ранее принадлежал бизнес-партнерам фигурантов уголовного производства по государственной измене в пользу страны-агрессора и был передан в управление АРМА по решению Лычаковского районного суда Львова.

Ранее АРМА зафиксировало незаконное использование арестованного завода ООО "Бетонстрой", связанного с Медведчуком. В частности, на объекте зафиксирована незаконная эксплуатация арестованных мощностей — изготовление и сбыт бетонных растворов, готовых к использованию. Также обнаружено использование специального транспорта, предназначенного для перевозки продукции.