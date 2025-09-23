АРМА шукає управителя для арештованого заводу "Бетонбуд" у Львові, пов’язаного з Медведчуком

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочала ринкові консультації з призначення управителя арештованого заводу “Бетонбуд” у Львові, пов’язаного з колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком. Актив включає корпоративні права, три об’єкти нерухомості, транспортні засоби та бетонні вузли.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

"Бетонбуд" виставлено на ринкові консультації

АРМА розпочала ринкові консультації для призначення управителя арештованого заводу "Бетонбуд" у Львові.

До складу активу входять:

100% корпоративних прав;

три об’єкти нерухомого майна;

30 транспортних засобів;

два бетонні вузли.

ТОВ "Бетонбуд" обладнане сучасними установками для виробництва бетону та інших будівельних сумішей. Підприємство має ангар для зберігання сипучих матеріалів, офісні та складські приміщення з під’їзною залізничною колією, а також естакаду з бетонним майданчиком площею 4 738,6 кв. м.

Серед транспортних засобів — бетоновози, бетононасоси та навантажувачі. Завод є комерційно привабливим і готовий до відновлення роботи без додаткових інвестицій.

Пропозиції приймаються до 15:00 3 жовтня 2025 року.

Що відомо про актив

Згідно з даними Youcontrol, юридична особа ТЗОВ "Бетонбуд" було зареєстровано в 2002 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 11,06 млн грн.

Згідно з відкритими реєстрами, кінцевими бенефіціарами "Бетонбуду" виступають Богдан Козак та Сергій Медведчук, брат Віктора Медведчука.

За оцінкою АРМА, підприємство має комерційну привабливість для ведення виробничої діяльності, адже займає значні позиції на ринку будівельних матеріалів Львівської області.

Завод ТОВ "Бетонбуд" раніше належав бізнес-партнерам фігурантів кримінального провадження щодо державної зради на користь країни-агресора та був переданий в управління АРМА за рішенням Личаківського районного суду Львова.

Раніше АРМА зафіксувало незаконне використання арештованого заводу ТОВ "Бетонбуд", пов’язаного з Медведчуком. Зокрема, на об’єкті зафіксовано незаконну експлуатацію арештованих потужностей — виготовлення та збут бетонних розчинів, готових для використання. Також виявлено використання спеціального транспорту, призначеного для перевезення продукції.