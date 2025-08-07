АРМА определило управляющего активами российского генерала Капашина: кто стал победителем

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) определило нового управляющего арестованным имуществом, принадлежавшим генералу вооруженных сил России Валерию Капашину. Победителем открытого конкурса через Prozorro стало ООО "Воеджер Плюс".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Какое имущество перейдет в управление?

Управителю передаются объекты недвижимости, расположенные в Полтаве по адресу:

ул. Октябрьская, 62;

ул. Фрунзе, 2;

ул. Черновола, 5а;

ул. Комсомольская, 36;

ул. Гоголя, 12;

ул. Фрунзе, 21.

В конкурсе также принимало участие другое общество с ограниченной ответственностью, однако нацагентство приняло решение об отклонении.

"Ожидаем новых жалоб на результаты конкурса со стороны ООО "ЗАВ Потава", которую АМКУ признал связанной с собственником активов - российским генералом. Несмотря на отсутствие права участвовать в конкурсе, такая компания все еще может подавать жалобы, чем затягивает передачу активов в управление и поступление средств в бюджет Украины", - сообщили в агентстве.

Об управителе

По данным У oucontrol общество с ограниченной ответственностью "Воеджер Плюс" основано в 2020 году. Оно зарегистрировано в Полтаве по улице Довженко. Основным видом деятельности является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества . Конечными бенефициарными владельцами указаны Криворучко Дарья Викторовна , владеющая 25% доли уставного капитала и Криворучко Владимир Викторович , которому принадлежит 75%.

Что известно об имуществе?

Общая стоимость активов Капашина составляет более 800 миллионов гривен, и они охватывают квартиры, нежилые помещения, общественные здания, ресторанно-гостиничный комплекс и земельные участки.

В общей сложности в управление агентства передано более 50 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости, около 1000 квадратных метров жилой недвижимости и тысячи гектаров земельных участков.

Ранее по материалам СБУ были арестованы активы Копашина в Полтавской области, а именно: более 20 коммерческих объектов, более 3 тыс. квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавщины. Заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, проживавших в Украине, но накануне полномасштабного вторжения РФ уехали в Россию.