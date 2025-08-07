АРМА визначило управителя активами російського генерала Капашина: хто став переможцем

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) визначило нового управителя арештованим майном, що належало генералу збройних сил Росії Валерію Капашину. Переможцем відкритого конкурсу через Prozorro стало ТОВ "Воєджер Плюс".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Яке майно перейде в управління?

Управителю передаються об’єкти нерухомості, розташовані у Полтаві за адресами:

вул. Жовтнева, 62;

вул. Фрунзе, 2;

вул. Чорновола, 5а;

вул. Комсомольська, 36;

вул. Гоголя, 12;

вул. Фрунзе, 21.

У конкурсі також приймало участь інше товариство з обмеженою відповідальність, однак нацагентство прийняло рішення про відхилення.

"Очікуємо нових скарг на результати конкурсу з боку ТОВ "ЗАВ Потава", яку АМКУ визнав пов’язаною з власником активів – російським генералом. Попри відсутність права брати участь у конкурсі, така компанія все ще може подавати скарги, чим затягує передачу активів в управління та надходження коштів до бюджету України", — повідомили в агентстві.

Про управителя

За даними Уoucontrol товариство з обмеженою відповідальністю "Воєджер Плюс" засновано у 2020 році. Воно зареєстровано у Полтаві по вулиці Довженка. Основним видом діяльності є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Кінцевими бенефіціарними власниками зазначені Криворучко Дар'я Вікторівна, яка володіє 25% частки статутного капіталу та Криворучко Володимир Вікторович, якому належить 75%.

Що відомо про майно?

Загальна вартість активів Капашина складає понад 800 мільйонів гривень, і вони охоплюють квартири, нежитлові приміщення, громадські будівлі, ресторанно-готельний комплекс, та земельні ділянки.

Загалом в управління агентства передано понад 50 тисяч квадратних метрів нежитлової нерухомості, близько 1000 квадратних метрів житлової нерухомості та тисячі гектарів земельних ділянок.

Раніше за матеріалами СБУ були заарештовані активи Копашина на Полтавщині, а саме: більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини. Заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення РФ виїхали в Росію.