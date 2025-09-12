Запланована подія 2

Армия РФ разрушила швейную фабрику бренда Goldi в Хмельницкой области (ФОТО)

разрушенная фабрика
Фото: Александр Соколовский

В ночь на 10 сентября российская армия разрушила швейную фабрику компании "Goldi-Льнокомбинат" в Волочиске Хмельницкой области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил владелец группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский.

"Пострадала еще одна мирная швейная фабрика. Произошло это в городе Волочиск Хмельницкой области. Это одно из производства известной сети одежды "Goldi-Льнокомбинат", где продается продукция только собственного украинского производства. К сожалению, печальная новость для отрасли, в которой разрушены уже десятки предприятий", - рассказал Соколовский.

По его словам, основатель компании Олег Червонюк уверяет, что как бы ни было тяжело, фабрику он восстановит.

"Потому что это более 100 опытных работников, а главный капитал любого производственного предприятия – это не здания и оборудование, а люди!", – отметил Соколовский.

Об ударе по швейной фабрике в ночь на 10 августа сообщал глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин. 

Про Goldi

Более 40 магазинов Goldi расположены почти по всей Украине – Киев, Житомир, Луцк, Львов, Одесса, Полтава, Херсон, Чернигов, Черкассы, Винница, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Днепр, Запорожье, Кривой Рог.

Производство тоже разбросано по разным площадкам, но Волочиская швейная фабрика была одной из более мощных. Шьют там уже десятки лет чисто гражданский ассортимент - тощие, рубашки, блузки, юбки и т.д.

В компании по всей стране работает более 1200 человек.

В 2017 году бренд Goldi вышел на европейский рынок с открытием магазинов в Варшаве и Вроцлаве,

Ранее Александр Соколовский рассказывал, что половина украинской легкой промышленности находится в тени. Контрабанда тканей, нелегальные цеха и оптовые рынки создают условия, при которых белый бизнес не выдерживает конкуренции. Детальнее об этом читайте в интервью "Война за форму для ВСУ: как "Текстиль-Контакт" борется с импортерами и тенью" на Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько