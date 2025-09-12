Запланована подія 2

Армія РФ зруйнувала швейну фабрику бренду Goldi у Хмельницькій області (ФОТО)

зруйнована фабрика
Фото: Олександр Соколовський

У ніч на 10 вересня російська армія зруйнувала швейну фабрику компанії "Goldi-Льнокомбінат" у Волочиську Хмельницької області.

Як пише Delo.ua, про це повідомив власник групи компаній "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський.

 "Постраждала ще одна мирна швейна фабрика. Сталося це в місті Волочиськ Хмельницької області. Це одне з виробництв відомої мережі одягу "Goldi-Льнокомбінат", де продається продукція лише власного українського виробництва. На жаль, печальна новина для галузі, в якої зруйновані вже десятки підприємств", - розповів Соколовський. 

Фото 2 — Армія РФ зруйнувала швейну фабрику бренду Goldi у Хмельницькій області (ФОТО)
Фото 3 — Армія РФ зруйнувала швейну фабрику бренду Goldi у Хмельницькій області (ФОТО)

За його словами, засновник компанії Олег Червонюк запевняє, що як би не було важко, фабрику він відновить.

"Бо це більше 100 досвідчених працівників, а головний капітал будь-якого виробничого підприємства - це не будівлі і обладнання, а люди!" – зауважив Соколовський.

Фото 4 — Армія РФ зруйнувала швейну фабрику бренду Goldi у Хмельницькій області (ФОТО)

Про удар по швейній фабриці у ніч на 10 серпня повідомляв голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Але тоді не було відомо ніяких деталей.

Про Goldi 

Більш ніж 40 магазинів Goldi розташовані майже по всій Україні – Київ, Житомир, Луцьк, Львів, Одеса, Полтава, Херсон, Чернігів, Черкаси, Вінниця, Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг.

Фото 5 — Армія РФ зруйнувала швейну фабрику бренду Goldi у Хмельницькій області (ФОТО)

Виробництво теж розкидано по різним майданчикам, але Волочиська швейна фабрикабула однією з потужніших. Шиють там вже десятки років суто цивільний асортимент – худі, сорочки, блузки, спідниці тощо.

 У компанії по всій країні працює понад 1200 людей.

У 2017 році бренд Goldi вийшов на європейський ринок із відкриттям магазинів у Варшаві та Вроцлаві.

Раніше Олександр Соколовський розповідав, що половина української легкої промисловості перебуває в тіні. Контрабанда тканин, нелегальні цехи та гуртові ринки створюють умови, за яких "білий" бізнес не витримує конкуренції. Детальніше про це читайте в інтерв’ю "Війна за форму для ЗСУ: як "Текстиль-Контакт" бореться з імпортерами та тінню" на Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько