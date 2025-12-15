Ассоциация операторов игорного бизнеса просит пересмотреть подход к лимитам для игроков

Легальные операторы призывают власти не уничтожать легальный сектор азартных игр.

Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса (АУОИБ) обратилась в государственные органы с предложением пересмотреть подход к введению фиксированных лимитов для игроков легальных азартных игр. Соответствующие обращения направлены в Минцифры, Минфин, Бюро экономической безопасности, Государственную налоговую службу, профильные комитеты Верховной Рады и государственное агентство PlayCity.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на обращение ассоциации.

Оно касается проекта приказа Министерства цифровой трансформации по установлению лимитов затрат и времени участия игроков в азартных играх. Ассоциация отмечает, что предложенные фиксированные ограничения могут повлиять на структуру рынка и привести к оттоку игроков в теневые онлайн-казино, значительная часть которых имеет российское происхождение.

"Рынок азартных игр является легальным сектором экономики, который ежегодно обеспечивает более 17 млрд грн поступлений в бюджет и уже уплатил почти 31 млрд грн налогов только за 2024 год и девять месяцев 2025-го. Мы рискуем собственноручно передать этот сектор теневым операторам. Новые правила должны работать на государство и граждан, а не на рост теневого рынка", – говорится в документе.

В АУОИБ считают, что лимиты для игроков должны быть персональными и рискованными, а не едиными для всех. Также ассоциация предлагает дополнительно увеличить лимиты времени участия игрока в азартных играх на неделю и месяц.

В обращении указано, что действующее законодательство, в частности, Закон Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", не содержит прямого требования по установлению фиксированных предельных лимитов для игроков. Ассоциация также обращает внимание на позицию Министерства финансов, поддерживающего идею лимитов в контексте финансового мониторинга, и предлагает решать эти задачи через усовершенствование соответствующих процедур, а не путем административных ограничений.

"Вопрос финансового контроля должен решаться путем усовершенствования и надлежащей реализации механизмов финансового мониторинга, а не административным установлением жестких лимитов на расходы и лимитов времени участия игрока в игре", – говорится в письме. АУОИБ отмечает, что предложенный Минцифры и Минфином подход к установлению лимитов не снизит ущерб от азартных игр, а наоборот – существенно увеличит долю теневого и оффшорного сегмента, где игроки остаются полностью незащищенными.

По оценкам ассоциации, основанным на анализе данных легальных операторов, введение фиксированных лимитов на уровне 1000 евро в месяц может привести к сокращению налоговых поступлений.

В АУОИБ также приводят примеры регуляторных подходов в странах ЕС, где, по их данным, жесткие ограничения сопровождались ростом доли нелегального сегмента, в то время как гибкие модели лимитирования имели другие результаты.

"Игроки ЕС массово переходили к нелицензированным оффшорным операторам из-за целого комплекса факторов, среди которых ключевым слишком жесткие лимиты. В странах с жесткими лимитами доля теневого сегмента резко агрессивно растет (Германия – 60-80%, Финляндия – 32-35%, Нидерланды – 25-30%. В то же время в странах с гибкими или добровольными моделями лимитирования теневой сегмент остается минимальным (Великобритания – 1-2%, Дания – около 9%)», – говорится в обращении.

Александр Когут. Фото: АУОИБ

Ассоциация призывает регуляторов учесть международный опыт и доработать проект приказа с учетом персонализированных механизмов ограничения расходов игроков.

"[Ожидаются] прямые убытки бюджета в 5,6 млрд гривен в год, массовый переход украинцев от украинских легальных казино – к теневым российским. Вы увидите, как 50-60 тысяч украинцев ежеквартально будут отдавать свои финансовые данные российским казино", – рассказал президент АУОИБ Александр Когут.

Что известно об АУОИБ

Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса – независимая саморегулируемая организация, объединяющая крупнейших лицензированных операторов игровой индустрии Украины. Целью деятельности ассоциации является содействие развитию легального рынка азартных игр, формирование прозрачных правил игры, повышение стандартов ответственной игры и противодействие нелегальному игорному бизнесу.

За девять месяцев 2025 года украинская игровая отрасль уплатила 13,94 млрд грн налогов, из которых 9,06 млрд грн – компаниями-членами АУОИБ.