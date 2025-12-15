Асоціація операторів грального бізнесу просить переглянути підхід до лімітів для гравців

Легальні оператори закликають владу не знищувати легальний сектор азартних ігор.

Асоціація українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) звернулася до державних органів із пропозицією переглянути підхід до запровадження фіксованих лімітів для гравців легальних азартних ігор. Відповідні звернення надіслано до Мінцифри, Мінфіну, Бюро економічної безпеки, Державної податкової служби, профільних комітетів Верховної Ради та державного агентства PlayCity.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на звернення асоціації.

Воно стосується проєкту наказу Міністерства цифрової трансформації щодо встановлення лімітів витрат і часу участі гравців в азартних іграх. Асоціація зазначає, що запропоновані фіксовані обмеження можуть вплинути на структуру ринку та призвести до відтоку гравців до тіньових онлайн-казино, значна частина яких має російське походження.

"Ринок азартних ігор є легальним сектором економіки, який щорічно забезпечує понад 17 млрд грн надходжень до бюджету і вже сплатив майже 31 млрд грн податків лише за 2024 рік і дев’ять місяців 2025-го. Ми ризикуємо власноруч передати цей сектор тіньовим операторам. Нові правила мають працювати на державу та громадян, а не на зростання тіньового ринку", – йдеться в документі.

В АУОГБ вважають, що ліміти для гравців мають бути персональними та ризик-орієнтованими, а не єдиними для всіх. Також асоціація пропонує додатково збільшити ліміти часу участі гравця в азартних іграх на тиждень та на місяць.

У зверненні зазначено, що чинне законодавство, зокрема Закон України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", не містить прямої вимоги щодо встановлення фіксованих граничних лімітів для гравців. Асоціація також звертає увагу на позицію Міністерства фінансів, яке підтримує ідею лімітів у контексті фінансового моніторингу, та пропонує вирішувати ці завдання через удосконалення відповідних процедур, а не шляхом адміністративних обмежень.

"Питання фінансового контролю мають вирішуватися шляхом удосконалення та належної реалізації механізмів фінансового моніторингу, а не адміністративним встановленням жорстких лімітів на витрати та лімітів часу участі гравця у грі", – зазначено у листі. АУОГБ наголошує, що запропонований Мінцифри та Мінфіном підхід до встановлення лімітів не зменшить шкоду від азартних ігор, а навпаки – істотно збільшить частку тіньового та офшорного сегменту, де гравці залишаються повністю незахищеними.

За оцінками асоціації, які ґрунтуються на аналізі даних легальних операторів, запровадження фіксованих лімітів на рівні 1000 євро на місяць може призвести до скорочення податкових надходжень.

В АУОГБ також наводять приклади регуляторних підходів у країнах ЄС, де, за їхніми даними, жорсткі обмеження супроводжувалися зростанням частки нелегального сегменту, тоді як гнучкі моделі лімітування мали інші результати.

"Гравці ЄС масово переходили до неліцензованих офшорних операторів через цілий комплекс факторів, серед яких ключовим є занадто жорсткі ліміти. У країнах зі жорсткими лімітами, частка тіньового сегменту різко агресивно зростає (Німеччина – 60-80%, Фінляндія – 32-35%, Нідерланди – 25-30%). Натомість у країнах із гнучкими або добровільними моделями лімітування тіньовий сегмент залишається мінімальним (Велика Британія – 1-2%, Данія – близько 9%)", – йдеться у зверненні.

Президент Асоціації українських операторів грального бізнесу Олександр Когут. Фото надане спікером

Асоціація закликає регуляторів врахувати міжнародний досвід і доопрацювати проєкт наказу з урахуванням персоналізованих механізмів обмеження витрат гравців.

"[Очікуються] прямі збитки бюджету в 5,6 млрд гривень на рік, масовий перехід українців від українських легальних казино – до тіньових російських. Ви побачите, як 50-60 тисяч українців щокварталу будуть віддавати свої фінансові данні російським казино", – розповів президент АУОГБ Олександр Когут.

Що відомо про АУОГБ

Асоціація українських операторів грального бізнесу – незалежна саморегульована організація, що об’єднує найбільших ліцензованих операторів гральної індустрії України. Метою діяльності асоціації є сприяння розвитку легального ринку азартних ігор, формування прозорих правил гри, підвищення стандартів відповідальної гри та протидія нелегальному гральному бізнесу.

За дев'ять місяців 2025 року українська гральна галузь сплатила 13,94 млрд грн податків, з яких 9,06 млрд грн – компаніями-членами АУОГБ.