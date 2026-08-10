Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса избрала нового президента: что известно о Тарасе Шевченко

Новым президентом Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОИБ) избран Тарас Шевченко, специалист в сфере Government Relations и публичной политики с более чем 15-летним опытом. Решение было принято на собрании участников ассоциации на фоне дальнейшей реформы государственного регулирования рынка азартных игр в Украине.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АУОИБ.

В сообщении говорится, что среди приоритетов Шевченко в должности – равные правила для легального рынка, системное противодействие нелегальным операторам, развитие ответственной игры и усиление диалога бизнеса с государством.

"Реформа игорного рынка еще не завершена. Задача ассоциации – быть для государства профессиональным партнером, который предлагает не только позицию бизнеса, но и данные, экспертизу и конкретные решения. Нам нужны понятные и одинаковые правила для всех: защита игроков, эффективное противодействие нелегальному рынку и предполагаемые условия для тех, кто работает легально", – подчеркнул Шевченко.

В ассоциации отмечают, что одним из приоритетов является формирование прозрачных и предполагаемых правил работы для лицензированных операторов. Также организация планирует продолжить работу по развитию инструментов ответственной игры, усилению аналитической деятельности, представлению украинской индустрии iGaming на международном уровне и расширению взаимодействия с государственными органами.

Отдельным направлением работы будет оставаться противодействие нелегальному рынку. В АУОИБ отмечают, что ужесточение требований к лицензированным операторам должно сопровождаться системной борьбой с нелегальными участниками рынка, чтобы обеспечить равные конкурентные условия.

Об опыте Тараса Шевченко и АУОИБ

До назначения президентом АУОИБ Шевченко возглавлял направление правительственных отношений Glovo в Восточной Европе и Центральной Азии. В компании он отвечал за развитие Government Relations в Украине, Казахстане, Грузии, Армении и Кыргызстане. Ранее он работал в сфере законотворчества и взаимодействия бизнеса с органами власти.

АУОИБ объединяет ведущих лицензированных операторов игорного рынка Украины. Организация декларирует своей целью развитие прозрачной регуляторной среды, поддержание ответственной игры и противодействие нелегальному игорному бизнесу.

Ранее пост президента АУОИБ занимал Александр Когут.