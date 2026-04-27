Автодром возле Франковска за 12,8 млн грн выкупила местная компания по продаже стройматериалов

Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины успешно провело аукцион по продаже территории и зданий Хриплинского автодрома вблизи Ивано-Франковска. В ходе торгов стоимость актива выросла с 12,9 тысяч гривен до 12,8 миллиона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Zaxid.net.

За лот соревновались трое участников. По итогам трех раундов победителем стала франковская компания "Обилие ЮА", которая предложила самую высокую сумму и получила право собственности на объект.

Что известно об объекте и новом владельце

Приватизированный актив расположен на улице Автоливмашевской в селе Хриплин. Автодром был построен еще в советское время, и в последние годы его использовали преимущественно местные водители-начинающие для тренировок, хотя профессиональные автогонщики неоднократно призывали обновить устаревшую площадку.

В состав проданного комплекса входят:

Территория площадью около 3 га;

Одноэтажное нежилое здание;

Двухуровневая смотровая башня.

Новый владелец объекта, компания "Обилие ЮА", была зарегистрирована в 2022 году. Согласно данным аналитических систем, предприятие принадлежит местному бизнесмену Виктору Керникевичу и специализируется на оптовой торговле деревом, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

Предыдущие попытки приватизации

Это уже не первая попытка Фонда госимущества найти инвестора для этого актива. В ноябре 2025 года аукцион выиграла компания "ТД Интернациональ" с предложением в 80 млн грн, однако впоследствии торги были признаны несостоявшимися. Следующая попытка продаж, запланированная на январь 2026 года, также была отменена.

