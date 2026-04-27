Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Наличный курс:

USD

43,90

43,75

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Автодром возле Франковска за 12,8 млн грн выкупила местная компания по продаже стройматериалов

Фонд госимущества продал известный автодром возле Франковска: цена лота выросла в 1000 раз

Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины успешно провело аукцион по продаже территории и зданий Хриплинского автодрома вблизи Ивано-Франковска. В ходе торгов стоимость актива выросла с 12,9 тысяч гривен до 12,8 миллиона.

За лот соревновались трое участников. По итогам трех раундов победителем стала франковская компания "Обилие ЮА", которая предложила самую высокую сумму и получила право собственности на объект.

Что известно об объекте и новом владельце

Приватизированный актив расположен на улице Автоливмашевской в селе Хриплин. Автодром был построен еще в советское время, и в последние годы его использовали преимущественно местные водители-начинающие для тренировок, хотя профессиональные автогонщики неоднократно призывали обновить устаревшую площадку.

В состав проданного комплекса входят:

  • Территория площадью около 3 га;
  • Одноэтажное нежилое здание;
  • Двухуровневая смотровая башня.

Новый владелец объекта, компания "Обилие ЮА", была зарегистрирована в 2022 году. Согласно данным аналитических систем, предприятие принадлежит местному бизнесмену Виктору Керникевичу и специализируется на оптовой торговле деревом, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

Предыдущие попытки приватизации

Это уже не первая попытка Фонда госимущества найти инвестора для этого актива. В ноябре 2025 года аукцион выиграла компания "ТД Интернациональ" с предложением в 80 млн грн, однако впоследствии торги были признаны несостоявшимися. Следующая попытка продаж, запланированная на январь 2026 года, также была отменена.

Напомним, Фонд госимущества выставил на продажу государственный спиртзавод во Львовской области за 3,2 млн грн. На аукцион был выставлен единый имущественный комплекс ГП "Гнездичевский государственный спиртовой завод", открывающий новые возможности для привлечения частных инвестиций в промышленность.

Автор:
Максим Кольц