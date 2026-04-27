Автодром біля Франківська за 12,8 млн грн викупила місцева компанія з продажу будматеріалів

Будівля на території автодрому
Регіональне відділення Фонду державного майна України успішно провело аукціон з продажу території та будівель Хриплинського автодрому, що поблизу Івано-Франківська. Під час торгів вартість активу зросла з 12,9 тисяч гривень до 12,8 мільйона.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Zaxid.net.

За лот змагалися троє учасників. За підсумками трьох раундів переможцем стала франківська компанія "Достаток ЮА", яка запропонувала найвищу суму та отримала право власності на об'єкт.

Що відомо про об'єкт та нового власника

Приватизований актив розташований на вулиці Автоливмашівській у селі Хриплин. Автодром був збудований ще за радянських часів, і в останні роки його використовували переважно місцеві водії-початківці для тренувань, хоча професійні автогонщики неодноразово закликали оновити застарілий майданчик.

До складу проданого комплексу входять:

  • Територія площею близько 3 га;
  • Одноповерхова нежитлова будівля;
  • Дворівнева оглядова вежа.

Новий власник об'єкта, компанія "Достаток ЮА", була зареєстрована у 2022 році. Згідно з даними аналітичних систем, підприємство належить місцевому бізнесмену Віктору Керникевичу та спеціалізується на оптовій торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

Попередні спроби приватизації

Це вже не перша спроба Фонду держмайна знайти інвестора для цього активу. У листопаді 2025 року аукціон виграла компанія "ТД Інтернаціональ" із пропозицією у 80 млн грн, проте згодом торги були визнані такими, що не відбулися. Наступна спроба продажу, запланована на січень 2026 року, також була скасована.

Нагадаємо, Фонд держмайна виставив на продаж державний спиртзавод на Львівщині за 3,2 млн грн. На аукціон було виставлено єдиний майновий комплекс ДП "Гніздичівський державний спиртовий завод", що відкриває нові можливості для залучення приватних інвестицій у промисловість.

Автор:
Максим Кольц