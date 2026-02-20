Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Наличный курс:

USD

43,28

43,18

EUR

51,36

51,14

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Бавовны" стало еще больше: СБУ усилила удары по российским нефтебазам и НПЗ – эксперт

СБУ
Операции свидетельствуют о росте дальности и точности дронов Службы безопасности Украины / СБУ

Служба безопасности Украины усилила интенсивность ударов по территории рф. При этом дроны Службы устанавливают рекорды по дальнобойности. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт считает, что операции свидетельствуют о росте дальности и точности дронов Службы. Речь идет не только о самом факте достижения цели, но и о способности обходить многослойную систему ПВО, которая прикрывает стратегические объекты в глубине врага. Оцените и разновекторность выбора целей. Все эти поражения не только создают проблемы для ВПК, но и демонстрируют, что ни один российский регион не может чувствовать себя полностью защищенным",  акцентирует Черненко.

Политолог подчеркивает, что удары являются частью кампании по истощению экономического и военного потенциала противника. "Цель – не только физическое уничтожение объектов, но и постоянное принуждение россии тратить ресурсы на защиту глубокого тыла, увеличивая бюджетные расходы на безопасность. Это все повышает стоимость войны для кремля. Это стратегия долговременного истощения, сочетающая военный, экономический и психологический эффекты и формирующая новое качество войны", – пишет экс-нардеп.

"Примечательно, что на новый уровень интенсивности ударов Служба вышла под руководством Евгения Хмары. Боевого генерала, который длительное время как раз и возглавлял Центр специальных операций "А". Именно Хмара был одним из тех, кто раньше приложился к разработке многих операций против россиян. А сейчас удачно масштабирует эту работу на новой должности", – резюмирует Черненко.

Напомним , ранее стало известно, что недавно СБУ провела три дальнобойных атаки по территории России. Взорвала НПЗ в Ухте: рекорд по дальности поражения за всю войну (1700 км). Нанесла удар по химзаводу в Пермском крае (1600 км от Украины). Завод работал на российский ВПК и являлся ключевым звеном при производстве взрывчатки. А на Псковщине дроны СБУ удачно атаковали крупную нефтебазу.