Эксперт: СБУ ударила по уязвимым местам производства вражеских ракет – это серьезный удар по российскому ВПК

СБУ ударила по уязвимым местам производства вражеских ракет / СБУ

Новые поражения дронами Службы безопасности Украины завода, производящего российские ракеты, – серьезный удар по ВПК врага. Это существенно замедлит производство оружия, бьющего по украинским городам. Об этом пишет военный эксперт Алексей Копытько.

"Ударом по военному заводу возле Твери СБУ еще раз продемонстрировала, чем украинские санкции отличаются от западных и какой прогресс имеют украинские средства поражения. Служба проанализировала уязвимые места в цепочке производства ракет и дотянулась до одного из них",  акцентирует Копытько.

Эксперт считает, что новыми ударами СБУ дает Украине козыри в переговорном процессе. "СБУ – один из главных переговорщиков с украинской стороны. И она подбрасывает новые аргументы. Переговорная аргументация – комплексная. Важно продолжать аргументировать. И наиболее разумно для западных партнеров – максимально инвестировать в тех, кто эффективно доносит аргументы", – пишет Копытько.

Эксперт подчеркивает, что россия терпит потери на военных производствах, которые являются искусственными. "Завод важен тем, что является производителем компонентов топлива для крылатых ракет Х-55, Х-101 и "Калибр". Учитывая, что во время ракетных ударов с осени 2025 года задействуются изделия почти прямо с конвейера, выпадение любого элемента производственного цикла неизбежно приведет к сбоям и паузам", – резюмирует Копытько.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ поразила российский завод, производящий компоненты горючего для вражеских ракет. Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по исследовательскому заводу в поселке Редкино Тверской области. После успешных попаданий беспилотников СБУ на территории завода начался масштабный пожар.