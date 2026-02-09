Запланована подія 2

Експерт: СБУ вдарила по вразливих місцях виготовлення ворожих ракет – це серйозний удар по російському ВПК

СБУ
СБУ вдарила по вразливих місцях виготовлення ворожих ракет / СБУ

Нові ураження дронами Служби безпеки України заводу, що виготовляє російські ракети, – серйозний удар по ВПК ворога. Це суттєво уповільнить виробництво зброї, яка б'є по українських містах. Про це пише військовий експерт Олексій Копитько.

"Ударом по військовому заводу біля Твері СБУ ще раз продемонструвала, чим українські санкції відрізняються від західних і який прогрес мають українські засоби ураження. Служба проаналізувала вразливі місця в ланцюжку виготовлення ракет і дотягнулася до одного з них", – акцентує Копитько.

Експерт вважає, що новими ударами СБУ дає Україні козирі у переговорному процесі. "СБУ – один із головних перемовників з української сторони. І вона підкидає нові аргументи. Переговорна аргументація – комплексна. Важливо продовжувати аргументувати. І найбільш розумно для західних партнерів – максимально інвестувати в тих, хто ефективно доносить аргументи", – пише Копитько.

Експерт підкреслює, що росія зазнає втрат на військових виробництвах, які є штучними. "Завод важливий тим, що є виробником компонентів палива для крилатих ракет Х-55, Х-101 і "Калібр". З огляду на те, що під час ракетних ударів із осені 2025 року задіюються вироби майже прямо з конвеєра, випадіння будь-якого елемента виробничого циклу неминуче призведе до збоїв і пауз", – резюмує Копитько.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет. Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по дослідному заводу в селищі Редкіно Тверської області. Після успішних влучань безпілотників СБУ на території заводу розпочалася масштабна пожежа.