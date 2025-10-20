Берестовецкий спецкарьер в Ровенской области признали банкротом: начата процедура ликвидации

Хозяйственный суд Ровенской области признал банкротом и открыл ликвидационную процедуру в отношении ОАО "Берестовецкий спецкарьер".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Nadra.info со ссылкой на судебное решение .

Отмечается, что производство по делу о банкротстве "Берестовецкого спецкарьера" было открыто в январе 2025 года по заявлению Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Ровенской области, которое требует уплаты предприятием 3,6 млн. грн.

Ликвидатором ОАО «Берестовецкий спецкарьер» назначен арбитражный управляющий Александра Чепелюка .

Ранее компания добывала базальты месторождений "Берестовецкое" и "Берестовецкое 1" в Ровенской области на основании трех спецразрешений, последнее из которых аннулировали в 2022 году на фоне неуплаты ренты за использование недр.

ОАО «Берестовецкий спецкарьер» основано в 1994 году в селе Берестовец, Костопольского района Ровенской области. Уставный капитал предприятия – 9 744 грн.

Бенефициарами ОАО "Берестовецкий спецкарьер" указаны Ванько Наталия, Вишневская Любовь, Хейломский Александр

