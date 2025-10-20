Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

+0,10

EUR

48,76

+0,24

Наличный курс:

USD

41,80

41,70

EUR

49,00

48,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Берестовецкий спецкарьер в Ровенской области признали банкротом: начата процедура ликвидации

суд
Берестовецкий спецкарьер признали банкротом

Хозяйственный суд Ровенской области признал банкротом и открыл ликвидационную процедуру в отношении ОАО "Берестовецкий спецкарьер".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Nadra.info со ссылкой на судебное решение .

Отмечается, что производство по делу о банкротстве "Берестовецкого спецкарьера" было открыто в январе 2025 года по заявлению Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Ровенской области, которое требует уплаты предприятием 3,6 млн. грн.

Ликвидатором ОАО «Берестовецкий спецкарьер» назначен арбитражный управляющий   Александра Чепелюка .

Ранее компания добывала базальты месторождений "Берестовецкое" и "Берестовецкое 1" в Ровенской области на основании трех спецразрешений, последнее из которых   аннулировали   в 2022 году на фоне неуплаты ренты за использование недр.

ОАО «Берестовецкий спецкарьер» основано в 1994 году в селе Берестовец, Костопольского района Ровенской области. Уставный капитал предприятия – 9 744 грн.

Бенефициарами ОАО "Берестовецкий спецкарьер" указаны Ванько Наталия,   Вишневская Любовь,   Хейломский Александр  

Напомним, две компании подали иск в суд с требованием открыть дело о банкротстве ООО "Катион Инвест" – первого недропользователя в Украине, который во время полномасштабной войны с Россией заложил новую соляную шахту в Закарпатской области и приступил к добыче и реализации соли.

Автор:
Светлана Манько