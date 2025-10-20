Запланована подія 2

Берестовецький спецкарʼєр на Рівненщині визнали банкрутом: розпочато процедуру ліквідації

суд
Господарський суд Рівненської області визнав банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру стосовно ВАТ "Берестовецький спецкарʼєр".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Nadra.info із посиланням на судове рішення.

Зазначається, що провадження у справі про банкрутство "Берестовецького спецкарʼєру" було відкрите в січні 2025 року за заявою Головного управління Державної податкової служби України в Рівненській області, яке вимагає сплату підприємством 3,6 млн грн.

Ліквідатором ВАТ "Берестовецький спецкарʼєр" призначено арбітражного керуючого Олександра Чепелюка

Раніше компанія видобувала базальти родовищ "Берестовецьке" і "Берестовецьке 1" у Рівненській області на підставі трьох спецдозволів, останній з яких анулювали в 2022 році на тлі несплати ренти за користування надрами.

ВАТ "Берестовецький спецкарʼєр" засновано в 1994 році у селі Берестовець, Костопільського району Рівненська області. Статутний капітал підприємства - 9 744 грн. 

Бенефіціарами ВАТ "Берестовецький спецкарʼєр" зазначені Ванько Наталія, Вишневська Любов, Хейломський Олександр.

Нагадаємо, дві компанії подали позов до суду з вимогою відкрити справу про банкрутство ТОВ "Катіон Інвест" – першого надрокористувача в Україні, який під час повномасштабної війни з Росією заклав нову соляну шахту у Закарпатській області та розпочав видобуток і реалізацію солі.

Автор:
Світлана Манько