Без электроэнергии из-за обстрелов остались потребители пяти областей: где нет света
В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры 31 марта часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Полтавской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.
Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.
Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение всех абонентов.
В Минэнерго напомнили, что 31 марта применение ограничений не прогнозируется.
Любые изменения с энергоснабжением можно узнать на официальных ресурсах облэнерго.
В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
Напомним, Украине в течение следующего десятилетия понадобится почти 91 млрд долларов для восстановления энергетического сектора .