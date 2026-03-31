Без электроэнергии из-за обстрелов остались потребители пяти областей: где нет света

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры 31 марта часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Полтавской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение всех абонентов.

В Минэнерго напомнили, что 31 марта применение ограничений не прогнозируется.

Любые изменения с энергоснабжением можно узнать на официальных ресурсах облэнерго.

В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

