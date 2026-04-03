Безопасность, логистика, восстановление: на что израсходовано более 47,5 млрд грн из резервного фонда госбюджета

гривны
Более 47,5 млрд грн из резервного фонда госбюджета направлено на безопасность, восстановление и поддержку экономики / Shutterstock

В первом квартале 2026 года правительство распределило более 47,5 млрд грн из резервного фонда для обеспечения неотложных потребностей государства. Финансирование включает меры по гражданской защите, энергетической устойчивости и восстановлению логистики. По состоянию на 30 марта кассовые расходы составили 10,29 млрд гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"После экстремальных условий одной из наиболее сложных зим вопрос обеспечения нужд восстановления, защиты энергетики, ремонта путей снабжения является вопросом национальной безопасности", — отметили в ведомстве.

Ключевые статьи расходов по состоянию на 30 марта 2026 года :

  • защита критических объектов (22 млрд грн) – строительство защитных сооружений, капитальный ремонт топливно-энергетического и транспортного секторов;
  • поддержка железной дороги (16 млрд грн) - обеспечение пассажирских перевозок и реализация экспериментального проекта госзаказа;
  • дорожная инфраструктура (3 млрд грн) – аварийное восстановление стратегических путей и логистических цепей в прифронтовых зонах;
  • энергетическая автономия (2,56 млрд грн) - закупка мобильных генераторов для обеспечения больниц и систем теплоснабжения;
  • логистика юга (718,8 млн грн) - восстановление мостов в Одесской области и строительство перехода Ямполь-Косеук;
  • выплаты персонала (246,4 млн грн) — поддержка энергетиков, железнодорожников и коммунальщиков, привлеченных к ликвидации последствий атак;
  • усиление границ (5,9 млн грн) – укрепление оборонных способностей в приграничных регионах.

Резервный фонд является динамическим ресурсом: его объем может увеличиваться в течение года в соответствии с актуальными потребностями национальной безопасности и экономики.

Напомним, в марте Кабмин выделил 3 млрд грн из резервного фонда госбюджета на неотложный ремонт автомобильных дорог государственного значения с высокой интенсивностью движения.

Автор:
Татьяна Ковальчук