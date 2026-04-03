Безпека, логістика, відновлення: на що витрачено понад 47,5 млрд грн з резервного фонду держбюджету

гривні
Понад 47,5 млрд грн із резервного фонду держбюджету спрямовано на безпеку, відновлення та підтримку економіки / Shutterstock

У першому кварталі 2026 року уряд розподілив понад 47,5 млрд грн із резервного фонду для забезпечення невідкладних потреб держави. Фінансування охоплює заходи з цивільного захисту, енергетичної стійкості та відновлення логістики. Станом на 30 березня касові видатки становили 10,29 млрд гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"Після екстремальних умов однієї з найбільш складних зим питання забезпечення потреб відновлення, захисту енергетики, ремонту шляхів постачання є питанням національної безпеки", — зазначили у відомстві.

Ключові статті витрат станом на 30 березня 2026 року:

  • захист критичних об'єктів (22 млрд грн) — будівництво захисних споруд, капітальний ремонт паливно-енергетичного та транспортного секторів; 
  • підтримка залізниці (16 млрд грн) — забезпечення пасажирських перевезень та реалізація експериментального проєкту держзамовлення; 
  • дорожня інфраструктура (3 млрд грн) — аварійне відновлення стратегічних шляхів та логістичних ланцюгів у прифронтових зонах; 
  • енергетична автономія (2,56 млрд грн) — закупівля мобільних генераторів для забезпечення лікарень та систем теплопостачання; 
  • логістика півдня (718,8 млн грн) — відновлення мостів в Одеській області та будівництво переходу Ямпіль—Косеуць; 
  • виплати персоналу (246,4 млн грн) — підтримка енергетиків, залізничників та комунальників, які були залучені до ліквідації наслідків атак; 
  • посилення кордонів (5,9 млн грн) — зміцнення оборонних спроможностей у прикордонних регіонах.

Резервний фонд є динамічним ресурсом: його обсяг може збільшуватися протягом року відповідно до актуальних потреб національної безпеки та економіки.

Нагадаємо, у березні Кабмін виділив 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт автомобільних доріг державного значення з високою інтенсивністю руху. 

Автор:
Тетяна Ковальчук