Уряд виділив додаткові 3 млрд грн на ремонт державних доріг: коли планують завершити роботи

Кабінет міністрів виділив 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт автомобільних доріг державного значення з високою інтенсивністю руху.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, уряд розподілив 12,6 млрд грн, передбачені у державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт та утримання доріг загального користування. З цієї суми 4,6 млрд грн призначені саме для поточних робіт.

Решта ресурсів піде на експлуатаційне утримання дорожньої мережі для забезпечення безпечного проїзду транспорту по всій території України.

Як повідомили у Мінекономіки, кошти буде спрямовано Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України для виконання першочергових робіт на пошкоджених ділянках транспортної мережі, що забезпечують перевезення пасажирів і вантажів та функціонування ключових логістичних маршрутів.

Фінансування передбачено для проведення робіт у 22 областях України. Це дозволить виконати найнеобхідніші роботи та забезпечити стабільне транспортне сполучення.

Поточний ремонт на трасах міжнародного значення мають завершити до 1 травня. Усі інші основні роботи на державних дорогах мають бути повністю закінчені до 1 червня 2026 року.

Нагадаємо, до 1 червня 2026 року в Україні планують відремонтувати 10,9 млн кв. м доріг державного значення, на що необхідно близько 14 млрд грн.