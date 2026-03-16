Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Уряд виділив додаткові 3 млрд грн на ремонт державних доріг: коли планують завершити роботи

ремонт державних доріг
Уряд виділив додаткові 3 млрд грн на ремонт державних доріг / Міністерство розвитку громад та територій України

Кабінет міністрів виділив 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт автомобільних доріг державного значення з високою інтенсивністю руху. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, уряд розподілив 12,6 млрд грн, передбачені у державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт та утримання доріг загального користування. З цієї суми 4,6 млрд грн призначені саме для поточних робіт.

Решта ресурсів піде на експлуатаційне утримання дорожньої мережі для забезпечення безпечного проїзду транспорту по всій території України.

Як повідомили у Мінекономіки, кошти буде спрямовано Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України для виконання першочергових робіт на пошкоджених ділянках транспортної мережі, що забезпечують перевезення пасажирів і вантажів та функціонування ключових логістичних маршрутів.

Фінансування передбачено для проведення робіт у 22 областях України. Це дозволить виконати найнеобхідніші роботи та забезпечити стабільне транспортне сполучення.

Поточний ремонт на трасах міжнародного значення мають завершити до 1 травня. Усі інші основні роботи на державних дорогах мають бути повністю закінчені до 1 червня 2026 року.

Нагадаємо, до 1 червня 2026 року в Україні планують відремонтувати 10,9 млн кв. м доріг державного значення, на що необхідно близько 14 млрд грн.

Тетяна Бесараб