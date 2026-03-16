Правительство выделило дополнительные 3 млрд грн на ремонт государственных дорог: когда планируют завершить работы

Кабинет министров выделил 3 млрд. грн. из резервного фонда госбюджета на неотложный текущий ремонт автомобильных дорог государственного значения с высокой интенсивностью движения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство распределило 12,6 млрд грн, предусмотренные в государственном бюджете на 2026 год, на ремонт и содержание дорог общего пользования. Из этой суммы 4,6 млрд. грн. предназначены именно для текущих работ.

Остальные ресурсы пойдут на эксплуатационное содержание дорожной сети для обеспечения безопасного проезда транспорта по всей территории Украины.

Как сообщили в Минэкономики, средства будут направлены Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины для выполнения первоочередных работ на поврежденных участках транспортной сети, обеспечивающих перевозку пассажиров и грузов и функционирование ключевых логистических маршрутов.

Финансирование предусмотрено для проведения работ в 22 областях Украины. Это позволит выполнить необходимые работы и обеспечить стабильное транспортное сообщение.

Текущий ремонт на трассах международного значения должен быть завершен до 1 мая. Все остальные основные работы на государственных дорогах должны быть полностью закончены к 1 июня 2026 года.

Напомним, к 1 июня 2026 года в Украине планируется отремонтировать 10,9 млн кв. м дорог государственного значения, на что необходимо около 14 млрд. грн.