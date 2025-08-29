"Библиотека комплектующих": доступ к сервису уже получили 170 украинских производителей вооружения

Более 170 украинских производителей вооружения и военной техники получили доступ к закрытой базе для поиска компонентов Министерства обороны Библиотека комплектующих.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Библиотека комплектующих" — это цифровая база, направленная на облегчение производства оружия, прежде всего путем налаживания взаимодействия между компаниями и производителями комплектующих.

В первую очередь она будет актуальна для производителей систем радиоэлектронной борьбы и беспилотников, что позволит небольшим стартапам осуществлять поиск промышленных партнеров.

Как работает сервис:

Сервис работает как безопасная цифровая база продукции только проверенных украинских производителей компонентов и предлагает выбор из более чем 130 изготавливаемых в Украине комплектующих.

Библиотека комплектующих помогает производителям вооружения находить необходимые компоненты для БПЛА и РЭБ. Это также позволяет поставщикам размещать свои предложения и получать заказы.

"Благодаря этому сервису мы уменьшаем зависимость от импорта и расширяем возможности производства вооружения в Украине. Это сокращает логистику, повышает качество, позволяет быстро дорабатывать или заменять детали", — отметила заместитель Министра обороны Украины Анна Гвоздяр.

Правила работы для производителей:

Авторизация через "Дію" и верификация модератором. Производитель получает доступ к функционалу системы только после аккредитации уровня "Пользователь" или "Поставщик", или оба одновременно.

Размещение товара по готовым категориям и спецификациям, разработанным совместно с производителями.

Безопасный обмен контактами — только через модератора, что делает невозможным несанкционированный сбор чувствительных данных.

Платформа не является посредником в коммерческих сделках. Взаимодействие между продавцом и покупателем, а также все финансовые операции, происходят непосредственно между ними, вне сайта.

Напомним, Украина активно расширяет производство военных технологий и запускает грантовые программы для поддержки разработчиков. Приоритетными направлениями являются производство взрывчатых веществ, дроны с высоким уровнем автоматизации и другие технологии поражения врага и логистики.