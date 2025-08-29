"Бібліотека комплектуючих": доступ до сервісу вже отримали 170 українських виробників озброєння

Понад 170 українських виробників озброєння та військової техніки отримали доступ до закритої бази для пошуку компонентів Міністерства оборони “Бібліотека комплектуючих”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Бібліотека комплектуючих" — це цифрова база, яка має на меті полегшити виробництво зброї, насамперед шляхом налагодження взаємодії між компаніями та виробниками комплектуючих.

Насамперед вона буде актуальною для виробників систем радіоелектронної боротьби та безпілотників, що дозволить невеликим стартапам здійснювати пошук промислових партнерів.

Як працює сервіс:

Сервіс працює як безпечна цифрова база продукції лише перевірених українських виробників компонентів та пропонує вибір з понад 130 комплектуючих, які виготовляються в Україні.

"Бібліотека комплектуючих" допомагає виробникам озброєння знаходити необхідні компоненти для БПЛА та РЕБ. Це також дає можливість постачальникам розміщувати свої пропозиції та отримувати замовлення.

"Завдяки цьому сервісу ми зменшуємо залежність від імпорту та розширюємо можливості виробництва озброєння в Україні. Це скорочує логістику, підвищує якість, дає можливість швидко доопрацьовувати або замінювати деталі", — зазначила заступниця Міністра оборони України Ганна Гвоздяр.

Правила роботи для виробників:

Авторизація через "Дію" та верифікація модератором. Виробник отримує доступ до функціоналу системи лише після акредитації рівня "Користувач"» або "Постачальник", або обидва одночасно.

Розміщення товару за готовими категоріями та специфікаціями, розробленими спільно з виробниками.

Безпечний обмін контактами — лише через модератора, що унеможливлює несанкціонований збір чутливих даних.

Платформа не є посередником у комерційних угодах. Взаємодія між продавцем і покупцем, а також всі фінансові операції, відбуваються безпосередньо між ними, поза межами сайту.

Нагадаємо, Україна активно розширює виробництво військових технологій та запускає грантові програми для підтримки розробників. Пріоритетними напрямками є виробництво вибухових речовин, дрони з високим рівнем автоматизації та інші технології для ураження ворога та логістики.