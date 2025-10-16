Бизнес инвестирует $5 млрд в производство биометана, если правительство поможет с экспортом, — МХП

Бизнес за 3-5 лет инвестирует в производство биометана $5 млрд при условии, если украинское правительство поможет экспортировать биометан в страны ЕС. Об этом во время панельной дискуссии на Киевском международном экономическом форуме рассказал заместитель CEO МХП по биоэнергии Адомас Аудицкас, сообщает Delo.ua.

"Несмотря на замедление мировой экономики, если рынки откроются через три или пять лет пять миллиардов долларов инвестиций в эту сферу, это без проблем абсолютно. Мы сможем сделать этот бизнес прибыльным, но нужен экспорт и именно в этом нужна помощь от правительства", — сказал Аудицкас.

По его словам, в Украине есть потенциальная возможность производить 400 млрд ГВт биометана (примерно 38,21 млрд куб. м). Но основная проблема для бизнеса — увеличение рынков сбыта биометана, поскольку эта сфера достаточно зарегулирована на уровне ЕС и кроме этого существуют определенные регуляции в отдельных странах-членах ЕС.

Аудицкас отметил, что для расширения рынков сбыта украинскому бизнесу необходима помощь правительственных специалистов.

Экспорт биометана

6 февраля 2025 года была впервые оформлена таможенная декларация на экспорт биометана в Европу. Это стало возможным благодаря продолжительной работе властей, операторов газовых сетей, таможенных служб, экспертов и производителей биометана.

Источником производства биометана являются отходы животноводства и растениеводства, поэтому этот ресурс стал объектом значительных инвестиций со стороны многочисленных аграрных компаний.

Первым экспортером стала группа компаний Vitagro, которая отправила биометан в Европейский союз через газотранспортную систему Украины.

Также компания МХП Юрия Косюка запустила коммерческое производство сжиженного биометана (bio-LNG) и осуществила первую поставку украинского bio-LNG в Европейский Союз.

В июне ООО "Городище-Пустоваровская аграрная компания" (ГОПАК), входящее в агрохолдинг "Галс Агро", впервые экспортировала биометан собственного производства. Покупателем стала германская Uniper.