Бізнес інвестує $5 млрд у виробництво біометану, якщо уряд допоможе з експортом, — МХП

Бізнес за 3-5 років інвестує у виробництво біометану $5 млрд за умови, якщо український уряд допоможе експортувати біометан до країн ЄС. Про це під час панельної дискусії на Київському міжнародному економічному форумі розповів заступник CEO МХП з біоенергії Адомас Аудіцкас, повідомляє Delo.ua.

"Попри сповільнення світової економіки, якщо ринки відкриються через три або п'ять років п'ять мільярдів доларів інвестицій в цю сферу це без проблем абсолютно. Ми зможемо зробити цей бізнес прибутковим, але потрібен експорт і саме в цьому потрібна допомога від уряду", — сказав Аудіцкас.

За його словами в Україні є потенційна можливість виробляти 400 млрд ГВт біометану (приблизно 38,21 млрд куб. м). Але основною проблемою для бізнесу є збільшення ринків збуту біометану, оскільки ця сфера досить зарегульована на рівні ЄС і крім цього існують певні регуляції в окремих країнах-членах ЄС.

Аудіцкас зауважив, що для розширення ринків збуту українському бізнесу необхідна допомога урядових спеціалістів.

Експорт біометану

6 лютого 2025 року було вперше оформлено митну декларацію на експорт біометану до Європи. Це стало можливим завдяки тривалій роботі влади, операторів газових мереж, митних служб, експертів та виробників біометану.

Джерелом виробництва біометану є відходи тваринництва та рослинництва, тому цей ресурс вже став об’єктом значних інвестицій з боку численних аграрних компаній.

Першим експортером стала група компаний Vitagro, яка відправила біометан до Європейського союзу через газотранспортну систему України.

Також компанія МХП Юрія Косюка запустила комерційне виробництво зрідженого біометану (bio-LNG) і здійснила першу поставку українського bio-LNG до Європейського Союзу.

У червні ТОВ "Городище-Пустоварівська аграрна компанія" (ГОПАК), що входить до агрохолдингу "Галс Агро" вперше експортувала біометан власного виробництва. Покупцем стала німецька Uniper.