Бизнес предупредил о дефиците лекарств в Украине из-за дискриминации импорта

Европейская Бизнес Ассоциация поддержала расширение перечня бесплатных или дешевых препаратов в программе "Доступные лекарства". Однако крупные компании обеспокоены новыми правилами финансирования, предложенными Кабмином, ведь они могут навредить рынку.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ЕБА.

Часть положений документа, по мнению бизнеса, имеет признаки дискриминации по происхождению продукции, что чревато справедливой конкуренцией и может ограничить доступ пациентов к необходимой терапии.

Ограничения для импорта

Главное замечание бизнес-сообщества касается норм, прямо ограничивающих участие значительного количества иностранных препаратов в программе "Доступные лекарства" по ряду МНН.

"Эти лекарственные средства уже длительно присутствуют на украинском рынке, применяются пациентами и обеспечивают стабильные результаты лечения. По убеждению Ассоциации, предложенный механизм фактически создает преимущества для производителей по критерию происхождения продукции, а не по критериям клинической и экономической эффективности", - говорится в сообщении.

В Украине действует система оценки медицинских технологий (ОМТ), являющаяся "золотым стандартом" для выделения госсредств на реимбурсацию. Почему Кабмин решил не учитывать ее результаты, остается непонятным.

Угроза дефицита лекарства

Некоторых лекарств из нового списка правительства вообще нет ни в украинском перечне главных медикаментов, ни в официальной базе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По мнению бизнес-сообщества, это нарушает прозрачные правила игры – государство начинает утверждать препараты "в ручном режиме", что создает риски для коррупции.

Наиболее критичным является риск возникновения дефицита препаратов. Пока нет публичных расчетов о возможности отдельных производителей полностью покрыть потребности украинских пациентов.

Если возникнут перебои с поставками, быстро привлечь лекарства от других компаний не получится. Из-за дискриминационных условий иностранные поставщики просто пересмотрят свои объемы экспорта в Украину, а механизм оперативного реагирования на дефицит в проекте постановления отсутствует.

ЕБА призывает правительство принимать решения на принципах эффективности, непрерывности лечения и прогнозируемости рынка, а не исключительно по критерию страны происхождения медикаментов.

В этой связи бизнес-сообщество призывает Министерство здравоохранения Украины и Правительство:

пересмотреть положения, ограничивающие свободную конкуренцию,

дополнительно оценить соответствие изменений международным обязательствам Украины,

учесть риски для непрерывности лечения и выбора пациентами необходимой терапии,

организовать встречу с Ассоциацией, чтобы провести профессиональное публичное обсуждение предлагаемых изменений.

Напомним, около 76% компаний заявляют о дефиците импортных лекарств. Эксперты указывают на формирование системной проблемы, требующей оперативного вмешательства регуляторов для обеспечения аптечных сетей необходимыми средствами.